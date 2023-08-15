Сборы детей в школу в мегаполисах России подорожали почти на 10%

Больше всего на покупку школьных принадлежностей и одежды тратят московские родители, меньше всего — волгоградские. По сравнению с прошлым годом, больше всего сумма расходов выросла у родителей из Казани и Екатеринбурга

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Сборы ребенка в школу в российских городах-миллионниках в среднем подорожали на 9%, наибольший рост зафиксирован в Екатеринбурге и Казани (по 13%), следует из исследования сервиса по поиску работы Superjob (есть у РБК).

Несмотря на этот рост, родители-екатеринбуржцы и казанцы тратят на сбор в школу детей меньше, чем москвичи. В столице расходы составляют 15 тыс. руб., затем следует Санкт-Петербург — 13,7 тыс., в столице Урала — 13,6 тыс. и в столице Татарстана — 13,5 тыс. В остальных городах сумма менее 13 тыс. Менее 12 тыс. она в Перми, Воронеже, Уфе и Волгограде (здесь самый низкий показатель — 11,3 тыс.).

Опрос проводился с 21 июля по 14 августа в 16 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Казани, Челябинске, Омске, Самаре, Ростове-на-Дону, Уфе, Краснодаре, Красноярске, Перми, Воронеже и Волгограде. Участники — 9 тыс. родителей школьников (по 1 тыс. респондентов из Москвы и Санкт-Петербурга, по 500 из других городов). Им задавали вопрос «Какую сумму вы потратили в этом году на подготовку вашего ребенка (одного ребенка) к новому учебному году в школе», по городам высчитывалась средняя сумма.

Меньше всего бюджеты на подготовку ребенка к учебному году выросли для жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Омска и Уфы — на 5% по сравнению с прошлым годом.

При этом за четыре года в некоторых городах сумма расходов показала чуть ли не двукратный рост. Например, в Перми она увеличилась с 6,5 тыс. руб. в 2019-м до 11,8 тыс., то есть в 1,8 раза; в 1,7 раза — в Москве (с 8,7 тыс.), в Петербурге (с 8 тыс.), в Воронеже (с 6,8 тыс. руб. до 11,5 тыс.).