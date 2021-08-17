Чехия исключит Россию из списка стран с высоким риском по COVID-19

Чехия с 23 августа исключит Россию из списка стран с высоким риском заражения коронавирусом, заявил министр здравоохранения страны Адам Войтех, передает Ceske noviny.

Кроме России, из списка уберут Тунис и Индию.

Прага внесла Россию в этот список 30 июня, мера начала действовать с 1 июля. Первоначально она была в силе до конца июля, но затем власти решили продлить ее. Гражданам Чехии запрещено посещать страны из списка с повышенным уровнем заражения.

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