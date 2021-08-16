Россия снимет ограничения на полеты в Доминикану, Чехию и Южную Корею

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Россия с 27 августа снимет ограничения на регулярные и чартерные полеты в Доминикану, Южную Корею и Чехию, говорится в сообщении оперативного штаба.

С этого же дня будет увеличено число регулярных рейсов в следующие страны:

в Венгрию: по маршруту Москва — Будапешт число рейсов увеличится с четырех до семи в неделю. Из Сочи, Казани, Жуковского, Екатеринбурга, Краснодара, Ростова-на-Дону и Самары в Будапешт и обратно будет выполняться по одному рейсу в неделю;

в Египет: число рейсов из Москвы в Хургаду и Шамр-эш-Шейх и обратно вырастет с пять до 15 в неделю. Из других российских аэропортов, которые возобновили международные полеты, на эти курорты будет выполняться по одному рейсу в неделю;

на Кипр: число рейсов из Москвы в Ларнаку и Пафос и обратно увеличится с трех-четырех до семи в неделю, из других российских аэропортов — с двух до четырех;

в Киргизию: число рейсов по маршруту Москва — Бишкек вырастет с трех до семи в неделю, из Новосибирска, Красноярска, Казани, Екатеринбурга, Иркутска и Грозного будет по одному рейсу в неделю;

В Таджикистан: по маршруту Москва — Душанбе будет выполняться не два, а семь рейсов в неделю; из других российских аэропортов, которые возобновили международные полеты, в Душанбе, Худжанд и Куляб будет по одному рейсу в неделю.

В то же время оперативный штаб продлил ограничения по полетам в Танзанию. Решение принято в связи со «сложной эпидемиологической обстановкой в этой стране». Также с 27 августа полеты за границу возобновит аэропорт Сургута.

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