Пандемия коронавируса , 16 авг, 11:40
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Россия снимет ограничения на полеты в Доминикану, Чехию и Южную Корею
Россия с 27 августа снимет ограничения на регулярные и чартерные полеты в Доминикану, Южную Корею и Чехию, говорится в сообщении оперативного штаба.
С этого же дня будет увеличено число регулярных рейсов в следующие страны:
- в Венгрию: по маршруту Москва — Будапешт число рейсов увеличится с четырех до семи в неделю. Из Сочи, Казани, Жуковского, Екатеринбурга, Краснодара, Ростова-на-Дону и Самары в Будапешт и обратно будет выполняться по одному рейсу в неделю;
- в Египет: число рейсов из Москвы в Хургаду и Шамр-эш-Шейх и обратно вырастет с пять до 15 в неделю. Из других российских аэропортов, которые возобновили международные полеты, на эти курорты будет выполняться по одному рейсу в неделю;
- на Кипр: число рейсов из Москвы в Ларнаку и Пафос и обратно увеличится с трех-четырех до семи в неделю, из других российских аэропортов — с двух до четырех;
- в Киргизию: число рейсов по маршруту Москва — Бишкек вырастет с трех до семи в неделю, из Новосибирска, Красноярска, Казани, Екатеринбурга, Иркутска и Грозного будет по одному рейсу в неделю;
- В Таджикистан: по маршруту Москва — Душанбе будет выполняться не два, а семь рейсов в неделю; из других российских аэропортов, которые возобновили международные полеты, в Душанбе, Худжанд и Куляб будет по одному рейсу в неделю.
В то же время оперативный штаб продлил ограничения по полетам в Танзанию. Решение принято в связи со «сложной эпидемиологической обстановкой в этой стране». Также с 27 августа полеты за границу возобновит аэропорт Сургута.
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