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Пандемия коронавируса ,  
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В Мариинском театре выявили около 30 случаев COVID-19

Среди заболевших есть артисты балетной труппы. 15 августа в здании театра провели полную дезинфекцию
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

В Мариинском театре примерно у 30 сотрудников, в том числе у артистов, выявили коронавирусную инфекцию, трое госпитализированы. Об этом передает ТАСС, сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора городского управления Роспотребнадзора Ирина Чхинджерия.

По ее словам, Роспотребнадзор начал санитарно-эпидемиологическое расследование сразу после выявления первых случаев заболевания 9 августа. «В настоящее время количество пострадавших составило около 30 человек, госпитализировано трое. Преимущественно среди заболевших артисты балета. Они изолированы на дому, находятся под медицинским наблюдением», — уточнила она.

Из-за выявления случаев заболевания в здании театра 15 августа проводилась дезинфекция. Работа на это время была временно прекращена.

«Сейчас проводится лабораторное обследование всех работников театра. На сегодняшний день обследовано более 400 работников, у всех отрицательный результат. Мы считаем, что в основном заболели [артисты] балетной труппы, а они отстранены от работы», — сообщила Чхинджерия.

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8 августа источники РБК, близкие к Большому и Мариинскому театрам, рассказали, что часть артистов в Москве и Санкт-Петербурге отправили на карантин. Как рассказал РБК артист балета Мариинского театра на условиях анонимности, заболели несколько человек. «Много их или мало, не скажу. А у меня температура 38,6 и слабость», — сообщил он. Артист добавил, что в театре регулярно делают тесты на коронавирус. Все заболевшие уходят на карантин. Тяжелых больных среди них нет. В пресс-службе театра сообщили, что все артисты регулярно сдают тесты.

12 августа худрук Мариинского театра Валерий Гергиев подтвердил, что коронавирус выявлен у нескольких артистов. «Сейчас в балетном цехе у нас есть несколько подтвержденных [случаев]. Мы сейчас как раз работаем над тем, чтобы они пока на дому [лечились]», — сказал он.

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О том, что в Мариинском театре насчитываются десятки заболевших COVID-19, со ссылкой на источники писала «Фонтанка». Издание утверждало, что именно из-за этого театр объявил об изменениях в репертуаре фестиваля «Звезды белых ночей» и перенес балетные спектакли, запланированные на период до 16 августа.

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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Мариинский театр, Санкт-Петербург, коронавирус
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