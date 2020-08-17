В Мариинском театре выявили около 30 случаев COVID-19

Среди заболевших есть артисты балетной труппы. 15 августа в здании театра провели полную дезинфекцию

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

В Мариинском театре примерно у 30 сотрудников, в том числе у артистов, выявили коронавирусную инфекцию, трое госпитализированы. Об этом передает ТАСС, сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора городского управления Роспотребнадзора Ирина Чхинджерия.

По ее словам, Роспотребнадзор начал санитарно-эпидемиологическое расследование сразу после выявления первых случаев заболевания 9 августа. «В настоящее время количество пострадавших составило около 30 человек, госпитализировано трое. Преимущественно среди заболевших артисты балета. Они изолированы на дому, находятся под медицинским наблюдением», — уточнила она.

Из-за выявления случаев заболевания в здании театра 15 августа проводилась дезинфекция. Работа на это время была временно прекращена.

«Сейчас проводится лабораторное обследование всех работников театра. На сегодняшний день обследовано более 400 работников, у всех отрицательный результат. Мы считаем, что в основном заболели [артисты] балетной труппы, а они отстранены от работы», — сообщила Чхинджерия.