Глава «Аэрофлота» сравнил цены на авиабилеты с советскими расценками

По мнению Виталия Савельева, в Советском Союзе никогда не было дешевых авиабилетов ни за рубеж, ни внутри страны

Виталий Савельев (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Генеральный директор «Аэрофлота» Виталий Савельев поднял данные о ценах на авиаперелеты в Советском Союзе, чтобы доказать, что дешевых билетов не было и тогда. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24».

«Мы сделали аналитику. Это средняя зарплата, которая была в Советском Союзе в 1974 году, и, допустим, мы взяли два противоположных направления, Нью-Йорк и Токио», — цитирует Савельева «РИА Новости».

По словам топ-менеджера, средняя зарплата в 1974 году в СССР составляла 143 руб., а цена билета Москва — Нью-Йорк — 295,5 руб. В 2019 году при средней зарплате в России 47,8 тыс. руб. цена билета на этот рейс составляет, по словам Савельева, 20 485 руб.

«То есть вы сейчас можете купить [на среднюю зарплату за месяц] практически два билета экономкласса. А тогда вы не могли купить даже полбилета», — утверждает Савельев.