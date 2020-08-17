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Глава «Аэрофлота» сравнил цены на авиабилеты с советскими расценками

По мнению Виталия Савельева, в Советском Союзе никогда не было дешевых авиабилетов ни за рубеж, ни внутри страны
Аэрофлот AFLT ₽85,5 -0,7% Купить
Виталий Савельев
Виталий Савельев (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Генеральный директор «Аэрофлота» Виталий Савельев поднял данные о ценах на авиаперелеты в Советском Союзе, чтобы доказать, что дешевых билетов не было и тогда. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24».

«Мы сделали аналитику. Это средняя зарплата, которая была в Советском Союзе в 1974 году, и, допустим, мы взяли два противоположных направления, Нью-Йорк и Токио», — цитирует Савельева «РИА Новости».

По словам топ-менеджера, средняя зарплата в 1974 году в СССР составляла 143 руб., а цена билета Москва — Нью-Йорк — 295,5 руб. В 2019 году при средней зарплате в России 47,8 тыс. руб. цена билета на этот рейс составляет, по словам Савельева, 20 485 руб.

«То есть вы сейчас можете купить [на среднюю зарплату за месяц] практически два билета экономкласса. А тогда вы не могли купить даже полбилета», — утверждает Савельев.

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Фото: Марина Лысцева / ТАСС

«В Советском Союзе не было дешевых билетов за рубеж. Внутри России все то же самое. Если мы возьмем полеты на Дальний Восток — около 120 руб. Москва — Владивосток в одну сторону при зарплате 140 руб. Никогда не было дешевых билетов», — резюмировал глава «Аэрофлота».

На сайте «Аэрофлота», по данным на 17 августа, билет с вылетом из Москвы во Владивосток 1 сентября минимально стоит 13 770 руб.

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11 августа Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ, в нее входят крупнейшие российские авиакомпании, кроме «Аэрофлота») сообщила, что обратилась в Минтранс с просьбой проверить обоснованность роста цен на топливо в российских аэропортах. В ассоциации предупредили, что он может привести к скачку стоимости авиабилетов. Со ссылкой на результаты тендеров, проведенных авиакомпаниями, АЭВТ сообщила, что цены на керосин по сравнению с июлем в некоторых аэропортах выросли на 40–60%. Федеральная антимонопольная служба обратила внимание на это сообщение и начала проверку.

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