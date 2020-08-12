ФАС ответила на жалобу авиакомпаний о резком росте цен на топливо
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заявила, что не получала официальных обращений с просьбой проверить правомерность причин роста цен на авиационный керосин. В связи с появлением публикаций о скачке цен ведомство намерено провести такую проверку по собственной инициативе.
В ФАС отметили, что оптовая биржевая цена на авиакеросин сейчас на 30% ниже той, что зафиксирована на аналогичную дату прошлого года, но авиакомпании не хотят покупать топливо на бирже. По утверждению ФАС, у перевозчиков «отсутствуют сложности в обеспечении авиакеросином в аэропортах».
11 августа Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ, в нее входят крупнейшие российские авиакомпании, кроме «Аэрофлота») сообщила, что обратилась в Минтранс с просьбой проверить обоснованность роста цен на топливо в российских аэропортах. Со ссылкой на результаты тендеров, проведенных авиакомпаниями, АЭВТ сообщила, что цены на керосин по сравнению с июлем выросли:
- в аэропорту Кольцово (Екатеринбург) — на 62,1%;
- в Красноярске — на 48,6%;
- в Краснодаре — на 48,4%;
- в Жуковском (Московский авиаузел) — на 36%;
- в Домодедово (Московский авиаузел) — на 33,4%;
- в Иркутске — на 28,1%;
- в Благовещенске — на 21,1%;
- во Владивостоке — на 20,4%;
- в Пулково (Санкт-Петербург) — на 18%.