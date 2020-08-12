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Бизнес ,  
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ФАС ответила на жалобу авиакомпаний о резком росте цен на топливо

BRENT BR-9.20 $45,33 +0,18%
Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заявила, что не получала официальных обращений с просьбой проверить правомерность причин роста цен на авиационный керосин. В связи с появлением публикаций о скачке цен ведомство намерено провести такую проверку по собственной инициативе.

В ФАС отметили, что оптовая биржевая цена на авиакеросин сейчас на 30% ниже той, что зафиксирована на аналогичную дату прошлого года, но авиакомпании не хотят покупать топливо на бирже. По утверждению ФАС, у перевозчиков «отсутствуют сложности в обеспечении авиакеросином в аэропортах».

11 августа Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ, в нее входят крупнейшие российские авиакомпании, кроме «Аэрофлота») сообщила, что обратилась в Минтранс с просьбой проверить обоснованность роста цен на топливо в российских аэропортах. Со ссылкой на результаты тендеров, проведенных авиакомпаниями, АЭВТ сообщила, что цены на керосин по сравнению с июлем выросли:

  • в аэропорту Кольцово (Екатеринбург) — на 62,1%;
  • в Красноярске — на 48,6%;
  • в Краснодаре — на 48,4%;
  • в Жуковском (Московский авиаузел) — на 36%;
  • в Домодедово (Московский авиаузел) — на 33,4%;
  • в Иркутске — на 28,1%;
  • в Благовещенске — на 21,1%;
  • во Владивостоке — на 20,4%;
  • в Пулково (Санкт-Петербург) — на 18%.

Авиакомпании попросили Минтранс проверить скачок цен на топливо
Бизнес
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Комментируя заявление АЭВТ, начальник Управления топливно-энергетического комплекса и химической промышленности ФАС Армен Ханян отметил, что его специалисты постоянно отслеживают конечную стоимость авиакеросина в аэропортах и порядок ценообразования.

«Несомненно, необходимо пресекать злоупотребления в этой сфере, учитывая, что стоимость топлива напрямую влияет на конечную стоимость авиабилетов и доступность авиауслуг для граждан Российской Федерации. Мы полагаем, что эта ситуация может быть вызвана нежеланием авиакомпаний приобретать авиакеросин на бирже, а вместо этого закупать его на торгах», — отметил Ханян.

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В Минтрансе 12 августа сообщили журналистам, что получили обращение АЭВТ, а изложенные в нем факты будут обсуждаться на заседаниях рабочей группы, в которую войдут представители Минэнерго, ФАС, АЭВТ и компаний — поставщиков авиакеросина. Первое заседание группы пройдет на следующей неделе на площадке Минэнерго, сообщили в Минтрансе.

Автор: Евгений Калюков
Теги: ФАС, керосин, авиация
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