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В России второй раз за неделю выявили менее 5 тыс. заразившихся COVID-19

Новых заразившихся коронавирусом выявили во всех российских регионах, кроме Ненецкого автономного округа. Общее число заболевших COVID-19 в стране достигло 922,8 тыс. человек
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

За последние сутки в России коронавирус обнаружили еще у 4969 человек, сообщил оперативный штаб. У 25,8% пациентов симптомов заболевания нет.

Общее число заразившихся в стране достигло 922,8 тыс. человек.

Новые случаи заражения COVID-19 зарегистрировали во всех регионах, кроме Ненецкого автономного округа. Больше всего заболевших выявили в Москве — 688. Более ста заразившихся за сутки зарегистрировали также в следующих регионах:

  • Санкт-Петербург — 163;
  • Московская область — 154;
  • Свердловская область — 150;
  • Ставропольский край — 129;
  • Ростовская область — 129;
  • Нижегородская область — 123;
  • Иркутская область — 118;
  • Красноярский край — 116;
  • Омская область — 103;
  • Оренбургская область — 102.

В России впервые с начала мая от коронавируса умерли менее 70 человек
Общество
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Менее 5 тыс. заразившихся за сутки в России выявили уже дважды за неделю. В прошлый раз ниже этой отметки суточный прирост по COVID-19 опустился 11 августа: тогда в стране коронавирус обнаружили у 4945 человек, что, в свою очередь, стало минимумом с 23 апреля.

По общему числу заразившихся — 922,8 тыс. — Россия занимает четвертое место в мире, следует из сводной статистики Университета Джонса Хопкинса. На первом находятся США с 5,3 млн заболевших COVID-19, следом за ними идут Бразилия и Индия, где выявили 3,3 млн и 2,5 млн инфицированных соответственно.

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Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Автор: Виктория Полякова
Теги: коронавирус
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