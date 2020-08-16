В России второй раз за неделю выявили менее 5 тыс. заразившихся COVID-19

Новых заразившихся коронавирусом выявили во всех российских регионах, кроме Ненецкого автономного округа. Общее число заболевших COVID-19 в стране достигло 922,8 тыс. человек

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

За последние сутки в России коронавирус обнаружили еще у 4969 человек, сообщил оперативный штаб. У 25,8% пациентов симптомов заболевания нет.

Общее число заразившихся в стране достигло 922,8 тыс. человек.

Новые случаи заражения COVID-19 зарегистрировали во всех регионах, кроме Ненецкого автономного округа. Больше всего заболевших выявили в Москве — 688. Более ста заразившихся за сутки зарегистрировали также в следующих регионах: