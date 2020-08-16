В России второй раз за неделю выявили менее 5 тыс. заразившихся COVID-19
За последние сутки в России коронавирус обнаружили еще у 4969 человек, сообщил оперативный штаб. У 25,8% пациентов симптомов заболевания нет.
Общее число заразившихся в стране достигло 922,8 тыс. человек.
Новые случаи заражения COVID-19 зарегистрировали во всех регионах, кроме Ненецкого автономного округа. Больше всего заболевших выявили в Москве — 688. Более ста заразившихся за сутки зарегистрировали также в следующих регионах:
- Санкт-Петербург — 163;
- Московская область — 154;
- Свердловская область — 150;
- Ставропольский край — 129;
- Ростовская область — 129;
- Нижегородская область — 123;
- Иркутская область — 118;
- Красноярский край — 116;
- Омская область — 103;
- Оренбургская область — 102.