Ученые назвали лучший материал одежды для защиты от коронавируса

Ученые из Агентства общественного здравоохранения и Манитобского университета, расположенных в Канаде, в ходе исследования пришли к выводу, что коронавирус при попадании на одежду, сшитую из 100% хлопка, деградирует менее чем за сутки. Результаты исследований опубликованы на портале medRxiv.

Специалисты исследовали стабильность SARS-CoV-2 на экспериментально загрязненных средствах индивидуальной защиты (СИЗ) из различных материалов.

Помимо ткани из хлопка, вирус также поместили на нитриловые перчатки, предназначенные для медицинского осмотра, на усиленные химически стойкие перчатки, респираторные маски N-95 и N-100, Tyvek (особый легкий и прочный нетканый материал), пластик, а также на нержавеющую сталь. Затем в течение трех недель велись наблюдения. Как установили исследователи, именно на ткани из хлопка впоследствии вирус было невозможно обнаружить.

Кроме того, специалисты пришли к выводу, что применение масок из хлопка является наиболее безопасным и выгодным.

В свою очередь, ученые из Фонда Уильяма Гейтса пришли к выводу, что маски из двух слоев хлопка плотностью 600 нитей с шифоном фильтруют более 80% частиц размером менее 300 нанометров и более 90% частиц крупнее.

Исследование специалистов из Университета Иллинойса (правда, еще ожидающее экспертной оценки) показало, что три слоя футболки из чистого хлопка имеют такой же уровень защиты, как и хирургическая одежда.

Как отмечают эксперты, хлопковая ткань в виде многослойной маски по сравнению с медицинской маской защищает от вируса немного хуже. Однако она успешно задерживает респираторные капли, за счет которых распространяется SARS-Cov-2.

В случае, если хлопковую одежду положить в шкаф, то спустя сутки ее можно считать безопасной, заявил «Известиям» заместитель заведующего лабораторией анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ Станислав Отставнов.

По его словам, проводить исследование различных тканей важно, так как сейчас необходимо понимать, в каких условиях вирус выживает и гибнет быстрее всего.