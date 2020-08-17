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Пандемия коронавируса ,  
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Мишустин заявил об уверенности в продлении коронавирусных надбавок врачам

Премьер рассказал, что правительство обратится к президенту с предложением о продолжении стимулирующих выплат для медиков, работающих с больными с COVID-19. Сейчас они действуют до конца лета

Надбавки медикам за работу с больными коронавирусом могут быть продлены, правительство выступит с соответствующим предложением, заявил премьер-министр Михаил Мишустин во время рабочей поездки в Магадан, передает ТАСС.

По словам главы правительства, руководство страны сейчас оценивает эпидемиологическую обстановку в России. «Она, конечно, не такая, какой была в самом начале, и по мере анализа оценки этой ситуации мы доложим президенту соответствующие предложения — и уверен, что их поддержат — о продолжении определенного образа стимулов врачей и среднего медперсонала, которые продолжают работать с ковидными больными», — сказал Мишустин во время посещения областного онкологического диспансера.

Он также добавил, что региональные надбавки медработникам будут продолжены до декабря.

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Дополнительные выплаты для медицинских сотрудников, работающих с коронавирусными больными, были установлены с апреля по предложению президента Владимира Путина. Они составили от 25 тыс. для младшего медперсонала до 80 тыс. для врачей. В первоначальном варианте они должны были действовать в течение трех месяцев. Однако, во второй половине июня Путин предложил продлить выплаты. «Полагаю необходимым еще два месяца, а именно июль и август, сохранить все федеральные выплаты и региональные надбавки для медицинских работников, которые продолжают работать с больными коронавирусом», — сказал тогда президент.

В процессе начисления надбавок медики из разных регионов жаловались на невыплату положенных сумм. Такие сообщения, в частности, поступали из Новосибирской, Рязанской, Владимирской, Иркутской, Мурманской областей, Краснодарского края, Карачаево-Черкессии. По фактам таких сообщений региональные отделения СК организовывали проверки.

Автор: Мария Лисицына
Теги: коронавирус, Михаил Мишустин, надбавки, выплаты
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