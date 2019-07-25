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Евро/Доллар $1,16 (+4,17%) прогноз Nordea к 02.10.19
United Technologies $165 (+22,05%) прогноз CFRA к 23.04.20
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Общество ,  
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В Сочи после сильных ливней сошел сель

В Сочи ночью прошли сильные ливни, которые привели к сходу селя и резкому подъему уровня воды в реках. Власти занимаются ликвидацией последствий непогоды, cообщили РБК в пресс-службе администрации города.

«Залповый ливень прошел в Сочи сегодня ночью. Основной удар стихии пришелся на Лазаревский, частично Центральный и Хостинского районы. В Лазаревском были подтоплены несколько улиц, к утру вода ушла. В Барановском сельском округе сошел сель по ручью Безымянный. Сейчас он расчищен. Здесь грязь, и камни нанесло во дворы по улице Речная. В ближайшие часы начнется подворовой обход», — заявили в администрации Сочи.

В пресс-службе заявили, что ночью был зафиксирован резкий подъем уровня воды в четырех реках, из берегов они не вышли. Информации о пострадавших от непогоды нет.

«Ветер повалил девять деревьев, все они оперативно убраны. Движение транспорта не останавливалось. Все службы реагирования сработали оперативно. Ночью жителей Лоо и Дагомыса оповещали о непогоде через речевые установки», — отметили в администрации.

В Сочи продолжает действовать штормовое предупреждение и режим повышенной готовности, ожидается мощный циклон. Cлужбы работают в оперативном режиме.

Теги: ливни, Сочи, непогода, новости РБК
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