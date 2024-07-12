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Двух заместителей ивановского губернатора задержали по делу о коррупции

Заместителей ивановского губернатора Эрмиш и Зобнина задержали по делу о взятках
В Ивановской области задержали заместителей губернатора Ирину Эрмиш и Сергея Зобнина. По версии УФСБ, чиновники заключили 22 контракта на 850 млн руб. с частной фирмой и вывели большую часть средств
Фото: ФСБ РФ
Фото: ФСБ РФ

Двух заместителей губернатора Ивановской области — Ирину Эрмиш и Сергея Зобнина — задержали по делу о коррупции, пишет IvanovoNews со ссылкой на УФСБ по региону.

Двух заместителей ивановского губернатора задержали по делу о коррупции
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По данным ведомства, Эрмиш и Зобнин обеспечили коммерческой организации заключение 22 госконтрактов на выполнение ремонтных работ на сумму более 850 млн руб., при этом значительная часть денежных средств была обналичена и распределена между участниками преступной схемы. В отношении чиновников и собственника компании возбуждено дело по ч. 3 ст. 286 УК (превышение должностных полномочий). Максимальное наказание по этой статье предусмотрено в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

В правительстве Ивановской области, комментируя следственные действия в отношении чиновников, заявили, что «любые коррупционные правонарушения должны тщательно расследоваться».

«Правительство Ивановской области в координации со всеми ведомствами проводит планомерную работу в этом направлении. Правоохранительные органы ведут следствие, виновность или невиновность установит суд», — добавили там.

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Фото:Александр Полегенько / ТАСС
Эрмиш заняла пост зампреда правительства Ивановской области в июне 2014 года. Она курировала социальную сферу. Зобнин стал зампредом правительства Ивановской области в ноябре 2015 года, он курировал развитие инфраструктуры региона. До этого чиновник руководил Приволжским районом и работал в коммерческих организациях.

ФСБ также допросила начальника департамента образования Ольгу Антонову, директора департамента культуры Наталью Трофимову и бывшего руководителя департамента здравоохранения Анну Горелову, пишет IvanovoNews. Ранее Эрмиш возглавляла департамент социальной защиты населения, работала в аппарате областной администрации и начальником теплотехнической лаборатории на Ковровском электромеханическом заводе.

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
При участии
Маргарита Овсянникова
Россия Ивановская область ФСБ коррупция задержания уголовное дело
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