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Бывшего зампреда правительства Подмосковья задержали за взятку

Бывшего зампреда правительства Подмосковья Стригункову задержали за взятку
Стригункова была первым зампредом правительства Подмосковья с февраля 2022 года по конец марта 2024 года, она курировала блок здравоохранения
Светлана Стригункова
Светлана Стригункова (Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»)

Задержана бывший первый зампред подмосковного правительства Светлана Стригункова, сообщили ТАСС и «Известия» со ссылкой на источники, а также телеграм-канал Mash.

По данным изданий, она подозревается во взяточничестве. ТАСС уточняет, что задержана она была в момент получения взятки в Москве.

РБК обратился за комментарием в пресс-центр губернатора Московской области, СК Московской области и центральный аппарат СК.

Замминистра здравоохранения Подмосковья отправили в СИЗО
Общество
Александр&nbsp;Захаров (справа)

Стригункова была первым зампредом подмосковного правительства с февраля 2022 года по март 2024-го. Она курировала блок здравоохранения. Об уходе Стригунковой с поста официально не объявлялось, об этом сообщили издание Vademecum и телеграм-канал «Подмосква».

До назначения зампредом правительства Стригункова была министром здравоохранения области. С мая 2021 года по февраль 2022 года она работала в должности зампреда правительства — министра здравоохранения региона, также курировала ЗАГС.

В январе в СИЗО отправили заместителя министра здравоохранения Московской области Александра Захарова, он работал на этом посту с сентября 2021 года.

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правительство Московской области Светлана Стригункова задержание взятка
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