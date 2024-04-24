Бывшего зампреда правительства Подмосковья задержали за взятку

Стригункова была первым зампредом правительства Подмосковья с февраля 2022 года по конец марта 2024 года, она курировала блок здравоохранения

Светлана Стригункова (Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»)

Задержана бывший первый зампред подмосковного правительства Светлана Стригункова, сообщили ТАСС и «Известия» со ссылкой на источники, а также телеграм-канал Mash.

По данным изданий, она подозревается во взяточничестве. ТАСС уточняет, что задержана она была в момент получения взятки в Москве.

РБК обратился за комментарием в пресс-центр губернатора Московской области, СК Московской области и центральный аппарат СК.

Стригункова была первым зампредом подмосковного правительства с февраля 2022 года по март 2024-го. Она курировала блок здравоохранения. Об уходе Стригунковой с поста официально не объявлялось, об этом сообщили издание Vademecum и телеграм-канал «Подмосква».

До назначения зампредом правительства Стригункова была министром здравоохранения области. С мая 2021 года по февраль 2022 года она работала в должности зампреда правительства — министра здравоохранения региона, также курировала ЗАГС.

В январе в СИЗО отправили заместителя министра здравоохранения Московской области Александра Захарова, он работал на этом посту с сентября 2021 года.