 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
0 

ФСИН сообщила, что стычки боевика из «Крокуса» с сотрудником СИЗО не было

Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»
«МК» сообщал о перепалке между предполагаемым исполнителем теракта в «Крокусе» Мирзоевым и сотрудником «Лефортово» из-за религии. Во ФСИН заявили, что «описанного происшествия в следственном изоляторе никогда не было»
Фото: Петр Ковалев / ТАСС
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Данные о том, что один из обвиняемых вступил в перепалку с администрацией СИЗО «Лефортово», не соответствуют действительности, сообщается в телеграм-канале ФСИН.

Накануне «Московский комсомолец» написал, что стычка произошла между одним из фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Далерджоном Мирзоевым и сотрудником изолятора из-за религии. После этого контакты предполагаемых боевиков с персоналом решили максимально сократить.

«Описанного в публикациях происшествия в следственном изоляторе никогда не было», — заявили во ФСИН. Там добавили, что подозреваемые и обвиняемые содержатся в «Лефортово» в соответствии с законодательством, а их общение с сотрудниками СИЗО фиксируют видеорегистраторы.

Власти заявили об интернациональной команде террористов в «Крокусе»
Политика
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Исполнителями теракта, помимо Мирзоева, следствие считает Шамсидина Фаридуни, Мухаммадсобира Файзова и Саидакрами Рачабализоду. Граждан Таджикистана задержали 23 марта, на следующий день после нападения на концертный зал. Они содержатся в «Лефортово» в разных камерах, любое общение с ними запрещено, пишет «МК».

Под стражей находятся и другие фигуранты дела, которых обвиняют в оказании содействия террористам. Глава ФСБ Александр Бортников рассказывал в конце мая, что всего по делу задержаны 20 человек.

В результате теракта в «Крокусе» погибли 145 человек, пострадали более 550. Ответственность за нападение взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Вилаят Хорасан» (возникшая в Афганистане ветвь «Исламского государства», также запрещенного в России). Российские власти заявляли об «украинском следе», а власти Украины не раз подчеркивали, что страна не имеет отношения к нападению на концертный зал.

По данным Росфинмониторинга, теракт организовала интернациональная группа, в которую входят представители России, стран Европы и Центральной Азии.

Теги
Крокус Сити Холл Лефортово ФСИН теракт СИЗО
Материалы по теме
Воробьев назвал вопросом времени создание мемориала у «Крокуса»
Общество
«МК» сообщил о стычке террориста из «Крокуса» с сотрудником СИЗО
Общество
Воробьев заявил, что на месте «Крокуса» не будет концертного зала
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 июля
EUR ЦБ: 96,26 (+0,48) Инвестиции, 16 июл, 17:40 Курс доллара на 17 июля
USD ЦБ: 88,28 (+0,47) Инвестиции, 16 июл, 17:40
Россияне снова стали первыми по покупкам жилья в Турции Недвижимость, 11:02
Над Белгородской областью сбили беспилотник Политика, 10:58
Трамп проведет первый после покушения митинг 20 июля в Мичигане Политика, 10:54
Президент Польши не исключил начало войны России с НАТО Политика, 10:50
Ситуация с SAP в 2024 году: есть ли возможность сохранить поддержку Pro, 10:43
Замначальника УМВД Махачкалы на транспорте задержали за взятку в ₽13 млн Общество, 10:40
Развожаев рассказал о тренировке по установке дымовых завес Политика, 10:34
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
В МОК пригрозили США запретом проводить олимпиады из-за «Акта Родченкова» Спорт, 10:32
Ипотека по ставке продавца: как взять кредит ниже рынка Недвижимость, 10:30
От 1 грамма: где купить слитки драгметаллов и как они выглядят РБК и Сбер, 10:29
Банк HSBC рассказал о новом генеральном директоре Финансы, 10:29
ФСИН сообщила, что стычки боевика из «Крокуса» с сотрудником СИЗО не было Общество, 10:18
Минэнерго ответило на данные о планах подпитать Москву от двух АЭС Бизнес, 10:16
Губернатор Техаса поддержал перенос штаб-квартиры компании X Политика, 10:09