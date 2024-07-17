ФСИН сообщила, что стычки боевика из «Крокуса» с сотрудником СИЗО не было

«МК» сообщал о перепалке между предполагаемым исполнителем теракта в «Крокусе» Мирзоевым и сотрудником «Лефортово» из-за религии. Во ФСИН заявили, что «описанного происшествия в следственном изоляторе никогда не было»

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Данные о том, что один из обвиняемых вступил в перепалку с администрацией СИЗО «Лефортово», не соответствуют действительности, сообщается в телеграм-канале ФСИН.

Накануне «Московский комсомолец» написал, что стычка произошла между одним из фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Далерджоном Мирзоевым и сотрудником изолятора из-за религии. После этого контакты предполагаемых боевиков с персоналом решили максимально сократить.

«Описанного в публикациях происшествия в следственном изоляторе никогда не было», — заявили во ФСИН. Там добавили, что подозреваемые и обвиняемые содержатся в «Лефортово» в соответствии с законодательством, а их общение с сотрудниками СИЗО фиксируют видеорегистраторы.

Исполнителями теракта, помимо Мирзоева, следствие считает Шамсидина Фаридуни, Мухаммадсобира Файзова и Саидакрами Рачабализоду. Граждан Таджикистана задержали 23 марта, на следующий день после нападения на концертный зал. Они содержатся в «Лефортово» в разных камерах, любое общение с ними запрещено, пишет «МК».

Под стражей находятся и другие фигуранты дела, которых обвиняют в оказании содействия террористам. Глава ФСБ Александр Бортников рассказывал в конце мая, что всего по делу задержаны 20 человек.

В результате теракта в «Крокусе» погибли 145 человек, пострадали более 550. Ответственность за нападение взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Вилаят Хорасан» (возникшая в Афганистане ветвь «Исламского государства», также запрещенного в России). Российские власти заявляли об «украинском следе», а власти Украины не раз подчеркивали, что страна не имеет отношения к нападению на концертный зал.

По данным Росфинмониторинга, теракт организовала интернациональная группа, в которую входят представители России, стран Европы и Центральной Азии.