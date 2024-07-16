На юге России ограничили электроснабжение из-за сбоя на Ростовской АЭС
Временные графики ограничения потребления на 1,5 ГВт ввели в энергосистеме Юга России из-за сбоя в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС, сообщило Минэнерго в телеграм-канале.
Там отметили, что временные ограничения введены «в условиях повышенных нагрузок на энергосистему с целью сохранения устойчивости энергосистемы».
«Проведение восстановительных работ отстается на особом контроле Минэнерго России до полного восстановления электроснабжения», — говорится в сообщении ведомства.
Ростовская АЭС расположена рядом с Волгодонском. Это крупнейшее предприятие энергетики на юге России и самая южная из российских АЭС. Она обеспечивает около 75% производства электроэнергии в Ростовской области. От АЭС электроэнергия поступает в Объединенную энергосистему Юга России по семи ЛЭП-500 и четырем ЛЭП-220. В ее состав входят региональные энергосистемы Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, а также Ставропольского и Краснодарского краев, Ростовской, Волгоградской и Астраханской областей с населением общей численностью более 26 млн человек.
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