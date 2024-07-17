Отключенный при сбое энергоблок Ростовской АЭС вывели на полную мощность
Энергоблок № 1 Ростовской АЭС, который был отключен 16 июля из-за ложного срабатывания защиты, снова работает, сообщает «Росэнергоатом».
«Ростовская АЭС в кратчайшие сроки включила энергоблок N1 в сеть. К 5:45 утра 17 июля блок несет полную нагрузку в 1000 мегаватт», — сказано в сообщении.
Блок был отключен в 15:21. Оборудование было проверено, причины срабатывания электрической защиты устранены, к 22:28 его включили в сеть, чтобы он выдавал энергию, необходимую для восстановления энергоснабжения в регионе.
На станции продолжают работать также второй и четвертый блоки, мощность всех трех блоков — 2,8 тыс. МВт. Третий блок находится на плановом ремонте с 22 июня.
На фоне сбоя на Ростовской АЭС были введены временные графики ограничения потребления на 1,5 ГВт в энергосистеме юга России. Они коснулись семи регионов: помимо Ростовской области, это были Краснодарский и Ставропольский края, Дагестан, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Крым и Севастополь. В Дагестане и Ставрополье вечером и ночью ограничения в подаче электричества были отменены.
В начале июня в Краснодарском крае, Астраханской и Ростовской областях и Адыгее наблюдались перебои с электричеством из-за аномальной жары. 9 июля Минэнерго сообщало, что без электричества оставались более 324 тыс. человек в Ростовской области, 94 тыс. — в Астраханской, 181 тыс. — в Краснодарском крае и Адыгее. Вечером того же дня ведомство отчиталось об устранении проблем с подачей энергии.
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