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Отключенный при сбое энергоблок Ростовской АЭС вывели на полную мощность

Сбой в работе блока привел к дефициту генерируемых мощностей, в итоге проблемы с подачей электроэнергии наблюдались в семи регионах юга России. Теперь блок работает на полную мощность в 1 тыс. МВт
Первый энергоблок Ростовской АЭС
Первый энергоблок Ростовской АЭС (Фото: rosenergoatom / Telegram)

Энергоблок № 1 Ростовской АЭС, который был отключен 16 июля из-за ложного срабатывания защиты, снова работает, сообщает «Росэнергоатом».

«Ростовская АЭС в кратчайшие сроки включила энергоблок N1 в сеть. К 5:45 утра 17 июля блок несет полную нагрузку в 1000 мегаватт», — сказано в сообщении.

Блок был отключен в 15:21. Оборудование было проверено, причины срабатывания электрической защиты устранены, к 22:28 его включили в сеть, чтобы он выдавал энергию, необходимую для восстановления энергоснабжения в регионе.

На станции продолжают работать также второй и четвертый блоки, мощность всех трех блоков — 2,8 тыс. МВт. Третий блок находится на плановом ремонте с 22 июня.

Сбой на Ростовской АЭС вызвал проблемы с электричеством в семи регионах
Общество
Фото:сервис «Яндекс.Карты»

На фоне сбоя на Ростовской АЭС были введены временные графики ограничения потребления на 1,5 ГВт в энергосистеме юга России. Они коснулись семи регионов: помимо Ростовской области, это были Краснодарский и Ставропольский края, Дагестан, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Крым и Севастополь. В Дагестане и Ставрополье вечером и ночью ограничения в подаче электричества были отменены.

В начале июня в Краснодарском крае, Астраханской и Ростовской областях и Адыгее наблюдались перебои с электричеством из-за аномальной жары. 9 июля Минэнерго сообщало, что без электричества оставались более 324 тыс. человек в Ростовской области, 94 тыс. — в Астраханской, 181 тыс. — в Краснодарском крае и Адыгее. Вечером того же дня ведомство отчиталось об устранении проблем с подачей энергии.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Ростовская АЭС Росэнергоатом отключение электричества
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