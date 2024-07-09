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Общество ,  
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На юге России восстановили подачу электричества после перебоев из-за жары

В четырех российских регионах восстановили подачу электричества, проблемы с которой возникли из-за аномальной жары, сообщило Минэнерго в телеграм-канале. Объекты генерации возобновили работу в Астраханской и Ростовской областях, Краснодарском крае и Адыгее.

Минэнерго ранее писало, что из-за очень высокой температуры в этих регионах начались массовые нарушения электроснабжения. По состоянию на 16:17 мск 9 июля без электричества оставались более 324 тыс. человек в Ростовской области, 94 тыс. — в Астраханской, 181 тыс. — в Краснодарском крае и Адыгее. За пару часов до этого ведомство сообщало, что свет отключили более чем у 325 тыс. жителей Краснодарского края.

Днем температура в Краснодаре достигала плюс 38 градусов.

Более 500 тыс. человек на юге России остались без света на фоне жары
Общество
Фото:Сергей Мальгавко / РИА Новости

6 июля в Ростовской области для «ликвидации дефицита мощности» ввели график временного отключения электричества. Власти объяснили решение ростом нагрузки на электроэнергетическое оборудование в связи с жарой. Ростовский Гидрометцентр предупреждал, что до 13 июля в регионе может сохраниться температура до плюс 37 — 40 градусов.

Вечером 9 июля Генпрокурор России Игорь Краснов поручил оперативно принять меры по «восстановлению прав граждан» в связи с перебоями в электроснабжении в Ростовской области. По данным Генпрокуратуры, отключения наблюдались в Ростове-на-Дону, Батайске, Таганроге, Матвеево-Курганском, Неклиновском и Мясниковском районах.

Теги
Астраханская область Ростовская область Краснодарский край Адыгея электроснабжение
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Более 500 тыс. человек на юге России остались без света на фоне жары
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Отключениями света в Ростовской области занялась Генпрокуратура
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В Ростовской области из-за жары ввели графики отключения электричества
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