На юге России восстановили подачу электричества после перебоев из-за жары

В четырех российских регионах восстановили подачу электричества, проблемы с которой возникли из-за аномальной жары, сообщило Минэнерго в телеграм-канале. Объекты генерации возобновили работу в Астраханской и Ростовской областях, Краснодарском крае и Адыгее.

Минэнерго ранее писало, что из-за очень высокой температуры в этих регионах начались массовые нарушения электроснабжения. По состоянию на 16:17 мск 9 июля без электричества оставались более 324 тыс. человек в Ростовской области, 94 тыс. — в Астраханской, 181 тыс. — в Краснодарском крае и Адыгее. За пару часов до этого ведомство сообщало, что свет отключили более чем у 325 тыс. жителей Краснодарского края.

Днем температура в Краснодаре достигала плюс 38 градусов.

6 июля в Ростовской области для «ликвидации дефицита мощности» ввели график временного отключения электричества. Власти объяснили решение ростом нагрузки на электроэнергетическое оборудование в связи с жарой. Ростовский Гидрометцентр предупреждал, что до 13 июля в регионе может сохраниться температура до плюс 37 — 40 градусов.

Вечером 9 июля Генпрокурор России Игорь Краснов поручил оперативно принять меры по «восстановлению прав граждан» в связи с перебоями в электроснабжении в Ростовской области. По данным Генпрокуратуры, отключения наблюдались в Ростове-на-Дону, Батайске, Таганроге, Матвеево-Курганском, Неклиновском и Мясниковском районах.