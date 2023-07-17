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Суд осудил основателя «Домашних денег» Бернштама на пять лет

Суд заочно осудил основателя «Домашних денег» Евгения Бернштама на пять лет колонии
Суд признал основателя некогда крупнейшей МФО «Домашние деньги» Бернштама виновным в 76 эпизодах особо крупного мошенничества и приговорил его к пяти годам тюрьмы заочно. В 2019 году долг МФО перед АСВ оценивали в 2,8 млрд руб.
Евгений Бернштам
Евгений Бернштам (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Хорошевский районный суд Москвы признал виновным основателя МФО «Домашние деньги» Евгения Бернштам в совершении 76-ти преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере), и приговорил его к пяти годам колонии общего режима с момента задержания, сообщили в пресс-службе московских судов общей юрисдикции.

«Евгений Семенович Бернштам признан виновным в совершении 76-ти преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК России. Суд назначил наказание в виде 5 лет колонии общего режима с момента задержания. Евгений Бернштам объявлен в розыск», — говорится в сообщении.

ООО «Домашние деньги» было основано в 2007 году и включено в реестр МФО в 2011 году. По данным самой компании, к  2015 году она была самой крупной в сегменте микрозаймов физическим лицам, занимая на рынке долю в 24%. В августе 2018 года Банк России исключил «Домашние деньги» из реестра микрофинансовых организаций, объяснив свое решение неоднократным нарушением компанией требований законодательства и указаний самого ЦБ.

В апреле того же года компания не исполнила оферту по выкупу облигаций на 1,25 млрд руб., допустив технический дефолт. В сообщении о раскрытии информации в качестве причины неисполнения «Домашними деньгами» обязательств перед владельцами ценных бумаг было указано отсутствие денежных средств в необходимом объеме — 840 млн руб., включая накопленный купонный доход.

В 2019 году Арбитражный суд Москвы признал обоснованным заявление банка «Интеркоммерц» в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий) о банкротстве «Домашних денег» и ввел в отношении компании процедуру наблюдения, включив в ее реестр кредиторов долг перед банком в размере 2,8 млрд руб. Спустя несколько месяцев Бернштама арестовали, а затем признали банкротом.

Как сообщала его защита, по версии следствия, бизнесмен вводил в заблуждение потенциальных заимодавцев о платежеспособности компании. Вины он не признавал, его адвокаты называли инкриминируемые ему действия предпринимательской деятельностью. В сентябре 2020 года ему сменили меру пресечения на домашний арест.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Евгений Бернштам арест розыск микрофинансовые организации мошенничество
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