Суд осудил основателя «Домашних денег» Бернштама на пять лет

Суд признал основателя некогда крупнейшей МФО «Домашние деньги» Бернштама виновным в 76 эпизодах особо крупного мошенничества и приговорил его к пяти годам тюрьмы заочно. В 2019 году долг МФО перед АСВ оценивали в 2,8 млрд руб.

Евгений Бернштам (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Хорошевский районный суд Москвы признал виновным основателя МФО «Домашние деньги» Евгения Бернштам в совершении 76-ти преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере), и приговорил его к пяти годам колонии общего режима с момента задержания, сообщили в пресс-службе московских судов общей юрисдикции.

«Евгений Семенович Бернштам признан виновным в совершении 76-ти преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК России. Суд назначил наказание в виде 5 лет колонии общего режима с момента задержания. Евгений Бернштам объявлен в розыск», — говорится в сообщении.

ООО «Домашние деньги» было основано в 2007 году и включено в реестр МФО в 2011 году. По данным самой компании, к 2015 году она была самой крупной в сегменте микрозаймов физическим лицам, занимая на рынке долю в 24%. В августе 2018 года Банк России исключил «Домашние деньги» из реестра микрофинансовых организаций, объяснив свое решение неоднократным нарушением компанией требований законодательства и указаний самого ЦБ.

В апреле того же года компания не исполнила оферту по выкупу облигаций на 1,25 млрд руб., допустив технический дефолт. В сообщении о раскрытии информации в качестве причины неисполнения «Домашними деньгами» обязательств перед владельцами ценных бумаг было указано отсутствие денежных средств в необходимом объеме — 840 млн руб., включая накопленный купонный доход.

В 2019 году Арбитражный суд Москвы признал обоснованным заявление банка «Интеркоммерц» в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий) о банкротстве «Домашних денег» и ввел в отношении компании процедуру наблюдения, включив в ее реестр кредиторов долг перед банком в размере 2,8 млрд руб. Спустя несколько месяцев Бернштама арестовали, а затем признали банкротом.

Как сообщала его защита, по версии следствия, бизнесмен вводил в заблуждение потенциальных заимодавцев о платежеспособности компании. Вины он не признавал, его адвокаты называли инкриминируемые ему действия предпринимательской деятельностью. В сентябре 2020 года ему сменили меру пресечения на домашний арест.