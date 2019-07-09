Основателя «Домашних денег» признали банкротом

Арбитражный суд Москвы начал процедуру реализации имущества основного бенефициара МФО «Домашние деньги» Евгения Бернштама. 5 июля Бернштам был взят под стражу в связи с обвинением в мошенничестве

Евгений Бернштам (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Арбитражный суд Москвы объявил основного бенефициара микрофинансовой компании (МОФ) «Домашние деньги» Евгения Бернштама банкротом, сообщает «РИА Новости». В соответствии с этим решением арбитражный суд запустил процедуру реализации имущества Бернштама.

Заявление о признании Бернштама банкротом осенью 2018 года подал в Арбитражный суд Москвы Русский трастовый банк (РТБ). Общий размер долга основателя «Домашних денег» перед РТБ оценивался тогда почти в 20 млн руб. 31 января 2019 года суд признал заявление банка о признании Бернштама банкротом обоснованным, запустил в отношении последнего процедуру реструктуризации долга и назначил финансового управляющего.

Рассмотрение дела о признании Бернштама несостоятельным должником по существу Арбитражный суд Москвы тогда назначил на 9 июля 2019 года.

Однако к моменту начала слушаний Бернштам уже оказался за решеткой — 5 июля Кузьминский суд Москвы вынес решение о его аресте в связи с обвинением в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).