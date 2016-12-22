ЦБ исключил «Домашние деньги» из госреестра микрофинансовых организаций

Причинами исключения «Домашних денег» из реестра в ЦБ назвали предоставление компанией недостоверного отчета, неисполнение предписаний Банка России, а также нарушение нормативов

Фото: Илья Щербаков / ТАСС

Банк России объявил об исключении ООО «Домашние деньги» из государственного реестра микрофинансовых организаций (МФО). В сообщении ЦБ отмечается, что решение было принято в связи с неоднократным нарушением компанией требований законодательства и указаний самого ЦБ.

​«Общество не исполнило обязательные для исполнения предписания Банка России; нарушало установленные числовые значения экономических нормативов», — говорится в сообщении ЦБ.

Как отмечает регулятор, в отчете «Домашних денег» говорилось, что компания не привлекала денежные средства физических лиц. В ЦБ подчеркивают, что установили недостоверность этих данных​.

ООО «Домашние деньги» было основано в 2007 году и включено в реестр МФО в 2011 году. По данным самой компании, она является самой крупной в сегменте микрозаймов физическим лицам, занимая на рынке долю в 24%. На сайте «Домашних денег» отмечается, что компания работает в 76 регионах России, а объем выданных ею займов превышает 30 млрд руб.

Микрофинансовая организация (МФО) — это коммерческая или некоммерческая организация, не являющаяся банком и выдающая займы в соответствии с законом «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». При этом получателями займов могут быть как граждане, так и компании или индивидуальные предприниматели. МФО не связаны многими банковскими нормативами, что позволяет им индивидуально подходить к оценке заемщика и во многих случаях выдавать деньги быстрее и менее формализованно, чем банки.

​ЦБ осуществляет надзор за деятельностью МФО. Чтобы иметь возможность работать легально, каждая такая организация должна быть зарегистрирована в Государственном реестре микрофинансовых организаций.