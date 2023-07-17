Как теперь можно добраться в Крым. Карта

После взрыва на Крымском мосту на полуостров можно попасть тремя путями:

на автомобилях через новые регионы России;

на автомобиле через паромную переправу;

на поезде через Крымский мост (ездят поезда дальнего следования, пригородные поезда, также власти сообщали, что пассажиров автобусов будут перевозить на электричках).

В ночь на 17 июля на Крымском мосту произошел взрыв — его организовали украинские спецслужбы при помощи двух надводных беспилотников, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете. Во время взрыва погибли два человека, которые ехали в машине через мост. Ехавшая с ними девочка пострадала.