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Появилось видео с места крушения украинского самолета в Греции

Самолет Ан-12, принадлежавший украинской авиакомпании «Меридиан», разбился на востоке Греции. Он перевозил 11,5 тонн боеприпасов в Бангладеш, сообщил сербский заказчик рейса – оборонная компания Valir

Video

В сети появились видеокадры с места крушения украинского военно-транспортного самолета Ан-12 на востоке Греции. На ролике видны обломки воздушного судна в кукурузном поле.

Самолет Ан-12 разбился 16 июля недалеко от города Кавала на востоке Греции. Перед крушением пилот получил разрешение на аварийную посадку в аэропорту Кавалы, но лайнер не смог туда долететь и упал на поле. При падении Ан-12 задел линии электропередачи, без света остались несколько близлежащих населенных пунктов.

Все восемь членов экипажа, находившиеся на борту погибли при крушении, сообщил гендиректор авиакомпании «Меридиан» (владелец самолета) Денис Богданович, передавала издание «Страна».

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Фото:МЧС России

Ан-12 перевозил 11,5 тонн боеприпасов в Бангладеш, сообщил заказчик рейса — сербская оборонная компания Valir, сообщили в Едином поисково-спасательном координационном центре Греции, передает газета Proto Thema. Эту информацию также подтвердила министр обороны Сербии Небойша Стефанович.

Прибывшие на место сотрудники спецподразделения по борьбе со стихийными бедствиями не обнаружили следы химических или радиоактивных элементов. Местные власти начали расследование по факту крушения самолета, пишет газета.

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