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Владелец разбившегося в Греции Ан-12 подтвердил гибель всего экипажа

Фото: Giannis Papanikos / AP
Фото: Giannis Papanikos / AP

Все восемь членов экипажа, которые находились в украинском военно-транспортном самолете Ан-12, потерпевшем крушение в Греции, погибли, сообщил генеральный директор авиакомпании «Меридиан», владеющей самолетом, Денис Богданович, передает издание «Страна».

По словам Богдановича, все восемь погибших членов экипажа — украинцы. В компании причину крушения связывают с технической неисправностью в воздухе.

Самолет Ан-12 разбился 16 июля недалеко от города Кавала на востоке Греции. Перед этим пилот получил разрешение на аварийную посадку в аэропорту Кавалы, однако борт не долетел до него и разбился посреди кукурузного поля. На месте крушения спасатели обнаружили фюзеляж и другие обломки воздушного судна.

Разбившийся в Греции Ан-12 вез 11,5 т сербских вооружений в Бангладеш
Общество
Фото:Alkis Konstantinidis / Reuters

Представитель Службы гражданской защиты Греции допустил, что на борту Ан-12 находились боеприпасы. Греческие СМИ писали, что на месте катастрофы был обнаружен белый порошок.

Позже глава Минобороны Сербии Небойша Стефанович заявил, что Ан-12 перевозил 11,5 т сербских вооружений в Бангладеш. По его словам, самолет вылетел из сербского города Ниш и по пути в Дакку должен был совершить посадки в Аммане, Эр-Рияде и Ахмадабаде. На борту Ан-12 находились осветительные и учебные мины. Кроме того, Стефанович назвал «злонамеренными» предположения некоторых СМИ о том, что самолет вез оружие на Украину.

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Греция авиакатастрофа крушение самолета Ан-12 Украина
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