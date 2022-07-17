После крушения вертолета Robinson на Камчатке не нашли выживших

Пропавший накануне вертолет был обнаружен 17 июля близ перевала Семячкова в 13 км от вулкана Узон. На борту находились пилот и два пассажира

Фото: МЧС России

При крушении вертолета Robinson на Камчатке никто не выжил, сообщило МЧС России в Telegram.

По данным ведомства, пропавший вертолет был обнаружен днем 17 июля близ перевала Семячкова в 13 км от вулкана Узон.

«При крушении никто не выжил», — говорится в сообщении.

Спасатели на вертолете Ми-8 МЧС обследовали более 1,5 тыс. кв. км местности, добавили в министерстве.

Вертолет Robinson пропал 16 июля. Он летел по маршруту кальдера вулкана Узон — село Мильково. На борту находились три человека. 17 июля на поиски вылетел Ми-8 со спасателями на борту.

Позднее губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил в Telegram, что спасатели нашли сгоревшее воздушное судно в 13 км южнее вулкана Узон. По его словам, вертолет с двумя пассажирами и пилотом совершал частный рейс, группа не была зарегистрирована в качестве туристов. Накануне в районе места катастрофы была низкая облачность и неблагоприятные погодные условия.

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По данным ТАСС и «Пятого канала», управлял Robinson 25-летний российский биатлонист Игорь Малиновский. Вертолет принадлежит частной компании «Взлет» отца спортсмена Владимира Малиновского, сообщал Telegram-канал Baza.

После пропажи воздушного судна было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ч. 3 ст. 263 УК, максимальное наказание по этой части — лишение свободы на срок до семи лет).