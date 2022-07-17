В Греции упал грузовой самолет Ан-12

Военно-транспортный самолет Ан-12 упал возле села Палеохори к западу от города Кавала на востоке Греции, передает местный телеканал ERT.

По предварительным данным, самолет принадлежит украинской компании, какой именно телеканал не уточняет. Крушение произошло вечером 16 июля, перед этим пилот запросил аварийную посадку. Ему разрешили сесть в аэропорту Кавалы, однако борт не долетел до него и разбился посреди кукурузного поля.

На скриншоте карты, который опубликовал канал, видно, что самолет развернулся на 180 градусов, долетев до границы полуострова Афон. Затем, передает ERT, он начал терять высоту и упал недалеко от жилых домов

Самолет направлялся из Сербии в Иорданию и выполнял коммерческий транспортный рейс, уточняет телеканал. По его информации сейчас упавшее судно разыскивают.

Газета Proto Thema пишет, что в воздухе у самолета загорелся двигатель, затем раздался взрыв. Издание называет борт сербским и утверждает, что на его борту находились три члена экипажа.

По предварительным данным, пострадавших при крушении нет, однако глава муниципалитета Пангаиу, где произошел инцидент, Филиппос Анастасиадис попросил жителей держаться на расстоянии от места падения самолета, так как взрывы там все еще продолжаются. Как сообщает газета, в соседних селах было нарушено электроснабжение.