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СК завел дело о халатности после гибели ребенка при сходе селя в Приморье

Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели двухлетнего ребенка при сходе грязевого потока в селе Тимофеевка, сообщает управление ведомства по Приморскому краю.

Дело завели по статье о халатности, повлекшей смерть человека (ч. 2 ст. 293 УК), по которой грозит до пяти лет лишения свободы. По версии следствия, ответственные сотрудники ненадлежащим образом обеспечили «гражданскую оборону при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера» и допустили сход грязи.

Проверку по факту произошедшего также начала региональная прокуратура.

В Приморье нашли тело ребенка, пропавшего при сходе грязевых масс на дома
Общество

Сход грязи, о котором идет речь, произошел вечером 16 июля. Грязевые массы сошли на два частных дома в Тимофеевке с сопки Ключевая. Поток повредил оба здания, из них эвакуировали пятерых человек, одна женщина пострадала. В МЧС сообщили, что при сходе грязи также пропал двухлетний ребенок, позднее спасатели обнаружили его тело.

За несколько дней до происшествия в регионе начались сильные дожди. Вода в реках Аввакумовка и Маргаритовка Ольгинского района, где и сошла грязь, должна была подняться до критических значений «в связи с интенсивным дополнительным дождевым стоком и резким развитием паводков», отмечали в МЧС. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко 16 июля объявил на территории Дальнегорского, Лазовского, Тернейского и Ольгинского округов режим чрезвычайной ситуации из-за сильных дождей и паводков.

Теги
гибель детей уголовное дело Следственный комитет Приморский край сель
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В Приморье нашли тело ребенка, пропавшего при сходе грязевых масс на дома
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При сходе грязевой массы на жилые дома в Приморском крае пропал ребенок
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