Грязевой сель сошел на жилые дома в Приморском крае

Спасатели извлекли из домов пять человек, сейчас ведутся поиски двухлетнего ребенка, сообщили в МЧС по Приморскому краю

В Приморском крае сошли грязевые массы на два частных жилых дома, сообщает МЧС России в Telegram.

«Сотрудники МЧС извлекли из домов пять человек, в том числе двух детей. Одна женщина госпитализирована. Пожарными проводятся поиски двухлетнего ребенка», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, грязевой поток остановился и не представляет угрозы остальным жилым домам.

В пресс-службе МЧС уточнили ТАСС, что речь идет о двух домах в поселке Тимофеевка, которые пострадали при сходе грязевой массы с сопки Ключевая. Сейчас к месту происшествия направили тяжелую технику.

Представитель ведомства пояснил, что сход грязевых масс произошел в результате обильных дождей.

Ранее 16 июля ГУ МЧС России по Приморскому краю предупредило, что в Ольгинском районе ожидается критический подъем уровня рек Аввакумовка и Маргаритовка «в связи с интенсивным дополнительным дождевым стоком и резким развитием паводков».

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«Существует угроза подтопления сельхозугодий, участков дорог, низководных мостов, подтопления населенные пунктов, расположенных близко к рекам», — отметили в главке.

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