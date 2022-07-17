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В Приморье нашли тело ребенка, пропавшего при сходе грязевых масс на дома

Спасатели нашли тело двухлетнего ребенка, пропавшего при сходе грязевых масс на жилые дома в селе Тимофеевка Приморского края, сообщило региональное управление МЧС.

«На протяжении ночи и раннего утра в сложных метеоусловиях спасателями проводились поиски ребенка. В 01.40 мск 17 июля было обнаружено тело <...> и передано представителям полиции», — сказано в сообщении.

Ребенок пропал после того, как грязевые массы сошли на два частных дома в Тимофеевке с сопки Ключевая вечером 16 июля. Спасатели эвакуировали из домов пять человек, в том числе двоих детей.Одна женщина пострадала, ее госпитализировали.

При сходе грязевой массы на жилые дома в Приморском крае пропал ребенок
Общество
Фото:МЧС России

В ведомстве уточнили ТАСС, что массы сошли на дома из-за обильных дождей. Уже тогда в МЧС утверждали, что поток грязи остановился и не угрожает соседним жилым домам.

Накануне местный главк МЧС предупреждал, что в Ольгинском районе, где и сошла грязь, ожидается критический подъем уровня рек Аввакумовка и Маргаритовка «в связи с интенсивным дополнительным дождевым стоком и резким развитием паводков». Губернатор Приморского края Олег Кожемяко в этот же день ввел режим ЧС на территории Дальнегорского, Лазовского, Тернейского и Ольгинского округов из-за сильных дождей и паводков.

Теги
МЧС Приморский край погибшие дети сель
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При сходе грязевой массы на жилые дома в Приморском крае пропал ребенок
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Власти Приморья ввели режим ЧС в четырех округах из-за паводков
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