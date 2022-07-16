Власти Приморья ввели режим ЧС в четырех округах из-за паводков

Власти ввели режим чрезвычайной ситуации регионального уровня из-за сильных дождей и паводков в Приморском крае. Постановление об этом подписал губернатор Олег Кожемяко, следует из сообщения на сайте правительства региона.

«Режим ЧС водится в связи со смещением активного циклона, ухудшением паводковой обстановки на реках, протекающих на территории Дальнегорского, Лазовского, Тернейского и Ольгинского округов и приведших к подтоплению жилых домов, приусадебных участков и повреждению дорожного полотна», — сказано в сообщении.

Ранее краевое МЧС сообщило о том, что на реках южной половины региона начали формироваться дождевые паводки. Уровень воды в большинстве рек за сутки поднялся на 10–60 см, а на малых реках юго-восточного побережья подъем достиг 180 см. Специалисты зафиксировали разлив проток и ручьев, размыв и подтопление территорий.

Жители населенных пунктов приморья рассказывали о затопленных дорогах и дачных участках, передавало агентство Primpress. В Ольгинском районе паводок смыл мост, сообщило издание Vladnews. Правительство уточняло, что дорожники и энергетики восстанавливают проезды и устраняют аварии на сетях.