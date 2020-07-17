ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Хабаровске

Теракт планировалось устроить в толпе людей, считают в ФСБ. У предполагаемого террориста нашли бутылки с зажигательной смесью

Фото: РИА Новости

ФСБ предотвратила террористический акт в Хабаровске, говорится в сообщении центра общественных связей (ЦОС) спецслужбы, поступившем в РБК.

Видео: ФСБ России

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Теракт должен был произойти в месте массового скопления людей, террорист хотел использовать зажигательные устройства, отмечают в ФСБ.

В результате операции был задержан гражданин одной из центральноазиатских республик, планировавший теракт. После его совершения он планировал выехать в зону боевых действий на Ближнем Востоке, говорится в сообщении ЦОС ФСБ.

В ходе операции были изъяты бутылки с зажигательной смесью, холодное оружие, а также флаг международной террористической организации. Название группировки ФСБ не уточнила. Также на телефоне задержанного была обнаружена видеозапись его «присяги» главарям террористов и переписка с обсуждением готовящегося теракта.