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ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Хабаровске

Теракт планировалось устроить в толпе людей, считают в ФСБ. У предполагаемого террориста нашли бутылки с зажигательной смесью
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

ФСБ предотвратила террористический акт в Хабаровске, говорится в сообщении центра общественных связей (ЦОС) спецслужбы, поступившем в РБК.

Видео: ФСБ России
Видео: ФСБ России
Видео

Теракт должен был произойти в месте массового скопления людей, террорист хотел использовать зажигательные устройства, отмечают в ФСБ.

В результате операции был задержан гражданин одной из центральноазиатских республик, планировавший теракт. После его совершения он планировал выехать в зону боевых действий на Ближнем Востоке, говорится в сообщении ЦОС ФСБ.

В ходе операции были изъяты бутылки с зажигательной смесью, холодное оружие, а также флаг международной террористической организации. Название группировки ФСБ не уточнила. Также на телефоне задержанного была обнаружена видеозапись его «присяги» главарям террористов и переписка с обсуждением готовящегося теракта.

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Против задержанного мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 30 (приготовление к преступлению) и ч.1 ст. 205 (террористический акт) УК России. Его было решено заключить под стражу.

В Хабаровске и других городах Приморья уже неделю проходят митинги в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Первая акция прошла 11 июля, по разным оценкам, на улицы вышли от 5 тыс. до 35 тыс. человек. Управление МВД по Хабаровскому краю сообщало, что в акциях, прошедших в этот день, приняли участие от 10 тыс. до 12 тыс. человек. После этого акции устраивались практически ежедневно.

Фургала задержали 9 июля, его подозревают в организации покушения на убийство и в убийствах предпринимателей, совершенных в 2004–2005 годах. Губернатора арестовали до 9 сентября.

Авторы: Мария Лисицына, Кирилл Ивашкин
Теги: теракт, Хабаровск, ФСБ
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