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ФСБ показала видео задержания боевиков в Ростовской области

ФСБ опубликовала видео с задержанием сторонников запрещенной в России группировки «Исламское государство» в Ростовской области, которые готовили теракты.

На опубликованных кадрах видно, что оперативники проводят спецоперацию по нескольким адресам, задерживают подозреваемых в многоквартирных домах и на улице. Кроме того, видно потемневшая от жара воронка в земле.

Также виден момент, как сотрудники спецслужбы поднимаются по лестнице в многоквартирном доме, один из них держит кувалду. Затем на видео показывают найденные при задержании патроны, свертки с различными веществами, патроны и гранаты.

Видео: ФСБ России
Видео: ФСБ России
Видео

По данным Центра общественных связей ФСБ, спецслужба в Ростовской области раскрыла террористическую ячейку. Один сторонник во время задержания открыл огонь по оперативникам из автомата Калашникова. Затем он устроил взрыв, в результате которого сам и умер.

В ячейке было шесть жителей Ростовской области, среди них были граждане одной из среднеазиатских стран и России. ФСБ сообщило, что задержанные «готовили нападения на сотрудников полиции и планировали совершение террористических акций в медицинских и учебных заведениях».

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7 июля ФСБ задержала вербовщиков запрещенной в России международной террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад» в Калининградской области. По данным УФСБ России по региону, были выявлены четверо граждан из Центрально-Азиатского региона, которые вербовали и идеологически готовили трудовых мигрантов, приезжавших в область из среднеазиатских стран.

Во время обыска оперативники обнаружили экстремистскую литературу, флаги и атрибутику террористической группировки.

Теги: «Исламское государство», террорист, ФСБ
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