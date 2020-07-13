ФСБ показала видео задержания боевиков в Ростовской области

ФСБ опубликовала видео с задержанием сторонников запрещенной в России группировки «Исламское государство» в Ростовской области, которые готовили теракты.

На опубликованных кадрах видно, что оперативники проводят спецоперацию по нескольким адресам, задерживают подозреваемых в многоквартирных домах и на улице. Кроме того, видно потемневшая от жара воронка в земле.

Также виден момент, как сотрудники спецслужбы поднимаются по лестнице в многоквартирном доме, один из них держит кувалду. Затем на видео показывают найденные при задержании патроны, свертки с различными веществами, патроны и гранаты.

Видео: ФСБ России

Видео

По данным Центра общественных связей ФСБ, спецслужба в Ростовской области раскрыла террористическую ячейку. Один сторонник во время задержания открыл огонь по оперативникам из автомата Калашникова. Затем он устроил взрыв, в результате которого сам и умер.