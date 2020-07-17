Хабаровский Роспотребнадзор посоветовал вернуть ограничения из-за COVID

«В Хабаровске занято почти 90% коечного фонда, предназначенного для больных коронавирусом. Около 60 человек находятся в крайне тяжелом состоянии», — уточняется в сообщении. В нем также говорится, что за последние сутки в регионе заболели 119 человек, что является самым высоким показателем на Дальнем Востоке.

По данным федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией, в Хабаровском крае зарегистрировано 5873 случая заражения коронавирусом, 46 человек умерли. Со второй половины июня суточный прирост зараженных не превышал 90 человек, однако 3 июля он перешагнул эту отметку (тогда заразились 95 человек). 10 июля за 24 часа коронавирус выявили уже у 100 человек. 13 июля суточное количество заразившихся составило 121, 14 июля — 107, 15 июля — 98, а 16 июля заражение выявили у 117 человек.

10 июля Зайцева подписала постановление, в котором предписывалось сохранить все ограничения, которые начали снимать в регионе с начала июня, до 7 августа. Постановление было направлено в правительство края.

Предложения вернуть ограничения прозвучали на фоне продолжающихся митингов в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Первые митинги прошли 11 июля и собрали, по оценкам регионального управления МВД, от 10 тыс. до 12 тыс. человек. После этого акции проходили практически ежедневно.

После первого митинга врачи предупредили, что скопление людей может привести к вспышке коронавируса. «Сейчас мы работаем в крайне непростых условиях — люди очень уставшие, и любые подобные массовые мероприятия приведут к тому, что количество заболевших резко возрастет, а так как сотрудники скорой не железные, это может парализовать одну из важнейших медицинских служб города [станцию скорой помощи]», — цитировал «АиФ-Дальинформ» слова главного врача КГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи г. Хабаровска» Виталия Пустового.

Также об опасениях роста заболеваемости говорила главный инфекционист минздрава по Хабаровскому краю и ДФО Анна Кузнецова. По ее словам, подобные мероприятия, на которых люди не носят маски и перчатки, — это «очень тревожно и внушает опасения». «Поэтому уже готовимся к возможному всплеску заболеваемости», — подчеркивала Кузнецова.

Смягчение ограничительных мер в Хабаровском крае началось с 11 июня. С этого дня был отменен режим самоизоляции, разрешены прогулки и занятия спортом на улице, но с условиями. Также был отменен запрет на посещение рекреационных зон, в том числе парков и скверов, работу фитнес-центров, магазинов непродовольственных товаров (с ограничениями по площади и количеству посетителей).

С 18 июня в регионе заработали веранды ресторанов и кафе.