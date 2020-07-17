Число заразившихся коронавирусом в Индии превысило 1 млн

В Индии количество человек, у которых был диагностирован коронавирус, превысило отметку 1 млн, следует из данных на сайте министерства здравоохранения и семейного благополучия страны.

Всего, по оценкам Минздрава, заразились 1 003 832 человека. Больше всего больных было выявлено в штате Махараштра (284 281), еще 156 369 случаев зафиксировано в штате Тамилнад и 118 645 — в Дели. Минздрав уточняет, что в это количество заразившихся включены также представители других стран, заразившиеся на территории Индии.

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