Пандемия коронавируса , 17 июл, 07:20
0
Число заразившихся коронавирусом в Индии превысило 1 млн
В Индии количество человек, у которых был диагностирован коронавирус, превысило отметку 1 млн, следует из данных на сайте министерства здравоохранения и семейного благополучия страны.
Всего, по оценкам Минздрава, заразились 1 003 832 человека. Больше всего больных было выявлено в штате Махараштра (284 281), еще 156 369 случаев зафиксировано в штате Тамилнад и 118 645 — в Дели. Минздрав уточняет, что в это количество заразившихся включены также представители других стран, заразившиеся на территории Индии.
Материал дополняется.
Подпишитесь на рассылку РБК. Рассказываем о главных событиях и объясняем, что они значат.