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Биолог назвала «хороший и плохой» вывод из данных об иммунитете к COVID

По одной из гипотез, недолговечность иммунитета к COVID-19 объясняется тем, что организм человека слишком быстро справляется с инфекцией. О следствиях из этого РБК рассказала доктор биологических наук Анча Баранова
Фото: Achmad Ibrahim / AP
Фото: Achmad Ibrahim / AP

Все больше исследователей, в основном в Китае, приходят к выводу, что организм сохраняет иммунитет к вирусу SARS-CoV-2 на сравнительно короткое время. По мнению доктора биологических наук, профессора Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США), научного директора биомедицинского холдинга «Атлас» Анчи Барановой, существует несколько вариантов работы иммунного механизма в этом случае, из которых можно сделать плохой и хороший выводы. Об этом Баранова рассказала в интервью «РБК Тренды».

В первом варианте есть вероятность, что иммунная система некоторых людей способна «вычищать» вирус из организма еще до того, как он успевает синтезировать антитела.

«Это и хорошо, и плохо. Хорошо, потому что это значит, что наш иммунитет с коронавирусной инфекцией может довольно быстро справляться. Плохо, потому что вирус в таком случае выводится слишком быстро, иммунная система не успевает создать так называемую «антительную память» к инфекции», — пояснила она.

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Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Причем если у многих людей антитела не успевают синтезироваться, то у врачей и ученых не будет возможности узнать, до какой степени тот или иной человек защищен от коронавирусной инфекции. Что еще хуже, «сам человек в такой ситуации, похоже, остается без долгосрочной защиты от COVID-19», добавила Баранова.

Во втором варианте может оказаться, что иммунитет после COVID в целом вырабатывается слабый и не на долгий срок. К такому выводу можно прийти, если изучить уровень антител, который сейчас наблюдается у некоторых китайцев, перенесших COVID-19.

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Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

«Во всяком случае, глядя на тот уровень антител, который сейчас есть у некоторых переболевших китайцев, нет оснований говорить, что в случае повторной инфекции реактивация иммунитета произойдет на более высоком уровне. Обычно самые высокие уровни антител всегда синтезируются при первой встрече с инфекцией. Соответственно, при повторной инфекции производится либо столько же антител, либо еще меньше», — считает ученый.

Кроме того, сейчас нет никакой уверенности в том, что при повторном заражении «память» иммунной системы проснется и она начнет вырабатывать нейтрализующие антитела. «У нас есть представление, что так, по идее, должно произойти. Но произойдет ли в случаем с COVID-19, мы точно не знаем, потому что таких данных у науки на сегодняшний день нет», — подчеркнула она.

Автор: Владислав Гордеев
Теги: коронавирус, антитела, ученый
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