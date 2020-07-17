Биолог назвала «хороший и плохой» вывод из данных об иммунитете к COVID

По одной из гипотез, недолговечность иммунитета к COVID-19 объясняется тем, что организм человека слишком быстро справляется с инфекцией. О следствиях из этого РБК рассказала доктор биологических наук Анча Баранова

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Все больше исследователей, в основном в Китае, приходят к выводу, что организм сохраняет иммунитет к вирусу SARS-CoV-2 на сравнительно короткое время. По мнению доктора биологических наук, профессора Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США), научного директора биомедицинского холдинга «Атлас» Анчи Барановой, существует несколько вариантов работы иммунного механизма в этом случае, из которых можно сделать плохой и хороший выводы. Об этом Баранова рассказала в интервью «РБК Тренды».

В первом варианте есть вероятность, что иммунная система некоторых людей способна «вычищать» вирус из организма еще до того, как он успевает синтезировать антитела.

«Это и хорошо, и плохо. Хорошо, потому что это значит, что наш иммунитет с коронавирусной инфекцией может довольно быстро справляться. Плохо, потому что вирус в таком случае выводится слишком быстро, иммунная система не успевает создать так называемую «антительную память» к инфекции», — пояснила она.

Причем если у многих людей антитела не успевают синтезироваться, то у врачей и ученых не будет возможности узнать, до какой степени тот или иной человек защищен от коронавирусной инфекции. Что еще хуже, «сам человек в такой ситуации, похоже, остается без долгосрочной защиты от COVID-19», добавила Баранова.