Биолог посоветовала не стремиться скорее переболеть коронавирусом

Стремиться переболеть коронавирусом как можно скорее не стоит. Чем позже человек заболеет COVID-19, тем больше у него шансов получить эффективное лечение и перенести инфекцию в более легкой форме. Такое мнение высказала профессор Университета Джорджа Мейсона (США), доктор биологических наук Анча Баранова, ее слова передает «РИА Новости».

«Если выбирать, сейчас подхватить вирус или через полгода, то лучше через полгода», — сказала Баранова.

По ее словам, в начале эпидемии еще неизвестно, как с ней следует бороться. «Сейчас, например, известно, что вирус нарушает систему свертываемости крови и приводит к образованию тромбов, поэтому сейчас пациенты получают антитромбовую терапию. Если бы вы подхватили этот вирус месяц назад, то тогда такого понимания еще не было», — привела она пример.

Также биолог отметила, что с течением времени вирус ослабевает, поэтому увеличиваются шансы переболеть бессимптомно.