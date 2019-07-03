Правительству предложили три концепции выпуска электронных паспортов

Правительство рассмотрит три варианта выпуска паспорта нового образца от «Гознака», НИИ «Восход» и «Ростелекома». От выбора варианта зависят затраты граждан, один из них предусматривает, что подтверждение личности будет платным

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Правительство рассматривает несколько концепций по переходу на электронное удостоверение личности, которое должно прийти на смену бумажному паспорту, рассказали РБК два источника, близких к компаниям, участвующим в проекте. За выпуск удостоверений в виде пластиковых карт с чипом, на котором будут содержаться те же данные гражданина, что и в обычном паспорте, а также на который будут нанесены биометрическая информация (отпечаток пальца) и электронная подпись, выступают «Гознак» и ФГБУ НИИ «Восход». «Ростелеком» предлагает вариант без физического носителя. Перечисленные компании претендуют на статус оператора проекта, который будет организовывать взаимодействие между структурами, задействованными в процессе выдачи паспорта.

Согласно планам программы «Цифровая экономика» выдача электронных паспортов может начаться в 2021 году. Как пояснил один из собеседников РБК, сейчас обсуждается, что с этого момента электронное удостоверение будет выдаваться опционально и при желании гражданин сможет получить бумажный паспорт. С 2025 года можно будет получить только электронное удостоверение. Этот же срок упоминался в распоряжении правительства России от 19 сентября 2013 года, утвердившем первую концепцию перехода на электронное удостоверение личности. Указанный документ предусматривает, что с 2030 года бумажные паспорта перестанут действовать. Однако, по словам собеседника РБК, сейчас рассматривается вариант, при котором выданные ранее паспорта будут использоваться до истечения их срока. «Но гражданам окажется выгоднее получать электронное удостоверение, поскольку для их владельцев будут предусмотрены определенные преференции», — отметил он.

Еще один источник РБК рассказал, что на днях в правительстве проходило совещание под руководством Максима Акимова, на котором Минкомсвязь представила свою концепцию электронного удостоверения личности. Согласно этой концепции, паспорт будет выпущен в виде пластиковой карты с чипом, на котором помимо стандартной информации будет записана электронная подпись. Также будет мобильное приложение, которое по желанию гражданина можно будет активировать и через него получать доступ к цифровому профилю и Единой системе идентификации и авторизации. Предполагается, что первые паспорта нового образца начнут выдавать в тестовом режиме в середине 2020 года, а полный переход на электронные удостоверения планируется закончить к концу 2028 года.

Представитель Максима Акимова подтвердил, что вице-премьер провел совещание по цифровому удостоверению личности гражданина, но отказался обсуждать его детали. Представитель Минкомсвязи отказался от комментариев.

Какие варианты предлагают претенденты и сколько они стоят, разбирался РБК.