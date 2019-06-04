Акимов назвал два варианта электронных паспортов для россиян

Этим летом правительство должно определиться, как будет выглядеть электронный паспорт россиянина. По словам вице-премьера Максима Акимова, пока у разработчиков есть два варианта документа

Максим Акимов (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Первый вариант предполагает, что электронный паспорт будет представлять собой пластиковую карточку с чипом. Альтернатива — карточка без чипа. «Потому что все, что вы можете знать о себе, вы и так носите с собой на мобильном устройстве», — сказал Акимов в интервью газете «Ведомости».

Вице-премьер отметил, что вариант с чипом будет стоить бюджету на 144 млрд руб. дороже, однако есть ситуации и угрозы, при которых чип необходим. Именно их оценка и служит предметом обсуждения. В любом случае, отметил Акимов, окончательное решение должно быть принято уже летом, поскольку в противном случае «встанет вся инфраструктура: ЕСИА [Единая система идентификации и аутентификации] и портал госуслуг».

«Цель — выйти на модель, при которой общение с государством будет в облаке. Если у вас есть идентификатор, к которому привязана ваша фотография, некая защита, которая усложняет подделку, есть некий QR-код, который позволяет считать, кто вы такой, то все остальное, от полиса медстрахования до водительских прав, уже есть в облаке», — заявил Акимов.

Вице-премьер выразил уверенность, что в данном вопросе Россия, «страдая и совершая ошибки», вполне может стать глобальным лидером уже через пять лет.

Акимов также поддержал идею введения электронных виз, что позволит значительно увеличить приток иностранных туристов. «Мы должны охотиться за туристом, который сам свободно ездит по миру. Опыт с Fan ID показал, что мы можем это сделать», — добавил вице-премьер.