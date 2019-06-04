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Акимов назвал два варианта электронных паспортов для россиян
Этим летом правительство должно определиться, как будет выглядеть электронный паспорт россиянина. По словам вице-премьера Максима Акимова, пока у разработчиков есть два варианта документа
Максим Акимов (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Первый вариант предполагает, что электронный паспорт будет представлять собой пластиковую карточку с чипом. Альтернатива — карточка без чипа. «Потому что все, что вы можете знать о себе, вы и так носите с собой на мобильном устройстве», — сказал Акимов в интервью газете «Ведомости».

Вице-премьер отметил, что вариант с чипом будет стоить бюджету на 144 млрд руб. дороже, однако есть ситуации и угрозы, при которых чип необходим. Именно их оценка и служит предметом обсуждения. В любом случае, отметил Акимов, окончательное решение должно быть принято уже летом, поскольку в противном случае «встанет вся инфраструктура: ЕСИА [Единая система идентификации и аутентификации] и портал госуслуг».

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«Цель — выйти на модель, при которой общение с государством будет в облаке. Если у вас есть идентификатор, к которому привязана ваша фотография, некая защита, которая усложняет подделку, есть некий QR-код, который позволяет считать, кто вы такой, то все остальное, от полиса медстрахования до водительских прав, уже есть в облаке», — заявил Акимов.

Вице-премьер выразил уверенность, что в данном вопросе Россия, «страдая и совершая ошибки», вполне может стать глобальным лидером уже через пять лет.

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Акимов также поддержал идею введения электронных виз, что позволит значительно увеличить приток иностранных туристов. «Мы должны охотиться за туристом, который сам свободно ездит по миру. Опыт с Fan ID показал, что мы можем это сделать», — добавил вице-премьер.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Максим Акимов
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