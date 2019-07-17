Суд оставил под арестом офицера «Альфы» из дела налетчиков из ФСБ

17 июля Московский окружной военный суд отклонил апелляционную жалобу адвокатов Владимира Урусова — сотрудника управления «А» ЦСН ФСБ, которого подозревают в разбое (ч. 4 ст. 162 УК).
4 июля Московский гарнизонный военный суд Москвы отправил Урусова под арест до 10 августа.
Адвокат Ирина Добросельская сообщила в суде, что из фотоснимков, которые есть в материалах дела, неочевидно, что Урусов участвовал в разбойном нападении. И попросила изменить меру пресечения на более мягкую, не связанную с лишением свободы.
В материалах суда значится, что Владимир Урусов является мастером спорта по джиу-джитсу, а также входит в федерацию альпинизма Алании. Участвовал в боевых операциях и имеет ранение.