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Суд оставил под арестом офицера «Альфы» из дела налетчиков из ФСБ

17 июля Московский окружной военный суд отклонил апелляционную жалобу адвокатов Владимира Урусова — сотрудника управления «А» ЦСН ФСБ, которого подозревают в разбое (ч. 4 ст. 162 УК).

4 июля Московский гарнизонный военный суд Москвы отправил Урусова под арест до 10 августа.

Адвокат Ирина Добросельская сообщила в суде, что из фотоснимков, которые есть в материалах дела, неочевидно, что Урусов участвовал в разбойном нападении. И попросила изменить меру пресечения на более мягкую, не связанную с лишением свободы.

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В материалах суда значится, что Владимир Урусов является мастером спорта по джиу-джитсу, а также входит в федерацию альпинизма Алании. Участвовал в боевых операциях и имеет ранение.

Еще один фигурант дела, офицер управления «К» (курирует финансовую сферу) Службы экономической безопасности ФСБ Артур Власов заявил сегодня в Московском окружном военном суде, что полностью признал вину и написал явку с повинной. В связи с этим он попросил суд изменить ему меру пресечения на домашний арест «в целях дальнейшего сотрудничества со следствием».  В ходатайстве об изменении меры пресечения Власову суд отказал и признал его арест законным.

Согласно оглашенным на заседании материалам, явку с повинной написал также офицер ЦСН ФСБ Маргиев, отправленный гарнизонным судом под домашний арест.

О задержании сотрудников центрального аппарата ФСБ по обвинению в разбое стало известно 5 июля. Сотрудниками Главного военного следственного управления СКР собраны доказательства причастности обвиняемых к нападению на мужчину, у которого 10 июня 2018 года отобрали 136 млн руб. наличными в офисе московского банка «Металлург».

Теги: ФСБ, «Альфа»
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