Суд оставил под арестом офицера «Альфы» из дела налетчиков из ФСБ

Еще один фигурант дела, офицер управления «К» (курирует финансовую сферу) Службы экономической безопасности ФСБ Артур Власов заявил сегодня в Московском окружном военном суде, что полностью признал вину и написал явку с повинной. В связи с этим он попросил суд изменить ему меру пресечения на домашний арест «в целях дальнейшего сотрудничества со следствием». В ходатайстве об изменении меры пресечения Власову суд отказал и признал его арест законным.

Согласно оглашенным на заседании материалам, явку с повинной написал также офицер ЦСН ФСБ Маргиев, отправленный гарнизонным судом под домашний арест.

О задержании сотрудников центрального аппарата ФСБ по обвинению в разбое стало известно 5 июля. Сотрудниками Главного военного следственного управления СКР собраны доказательства причастности обвиняемых к нападению на мужчину, у которого 10 июня 2018 года отобрали 136 млн руб. наличными в офисе московского банка «Металлург».