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Сбербанк ₽300 (+46,99%) прогноз ВТБ Капитал к 15.07.20
Евро/Рубль ₽73,1 (+3,45%) прогноз Goldman Sachs к 31.12.19
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Власти назвали сроки передачи в армию ракетных комплексов С-500
Поставки новой системы противовоздушной обороны российским военным могут начаться уже в 2020 году, заявил вице-премьер Борисов. Предварительные испытания С-500, по его словам, прошли и были успешными
Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Российская армия может получить новейшие системы противовоздушной обороны С-500 уже в следующем году. Об этом в интервью «Интерфаксу» сообщил вице-премьер Юрий Борисов. В правительстве он курирует оборонно-промышленный комплекс.

«Поставки [С-500 на вооружение] возможны уже с 2020 года», — сказал он, отметив, что к настоящему моменту составные части этого комплекса прошли предварительные заводские испытания и «подтвердили свои характеристики».

Поставляться в вооруженные силы России, добавил чиновник, С-500 могут «в различных комплектациях, в зависимости от решаемых задач». Остальных деталей о начале поставок и предшествующих ему испытаниях вице-премьер не раскрыл.

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В феврале 2017 года Борисов, который занимал тогда должность заместителя министра обороны, называл 2020 год как срок выпуска первого опытного образца новейшей российской зенитной ракетной системы. Однако уже 1 марта 2019-го начальник Военной академии воздушно-космической обороны генерал-лейтенант Владимир Ляпоров анонсировал передачу С-500 войскам уже в ближайшее время. Комплексы, уточнял он, к тому моменту уже осваивали учащиеся академии.

Спустя еще несколько месяцев, в июне, о том, что С-500 поступят на вооружение российских военнослужащих раньше запланированных сроков, говорил уже Борисов. Когда именно это произойдет, вице-премьер не пояснял.

Комплексы С-500 представляют собой новое поколение зенитной ракетной системы типа «земля — воздух». Их разработкой занимается концерн «Алмаз-Антей». Предполагается, что новейшая система будет способна поражать самолеты, вертолеты, гиперзвуковые крылатые ракеты, а также перехватывать баллистические ракеты и поражать цели в ближнем космосе.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: С-500, Вооруженные силы России, Юрий Борисов
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