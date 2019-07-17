Власти назвали сроки передачи в армию ракетных комплексов С-500

Поставки новой системы противовоздушной обороны российским военным могут начаться уже в 2020 году, заявил вице-премьер Борисов. Предварительные испытания С-500, по его словам, прошли и были успешными

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Российская армия может получить новейшие системы противовоздушной обороны С-500 уже в следующем году. Об этом в интервью «Интерфаксу» сообщил вице-премьер Юрий Борисов. В правительстве он курирует оборонно-промышленный комплекс.

«Поставки [С-500 на вооружение] возможны уже с 2020 года», — сказал он, отметив, что к настоящему моменту составные части этого комплекса прошли предварительные заводские испытания и «подтвердили свои характеристики».

Поставляться в вооруженные силы России, добавил чиновник, С-500 могут «в различных комплектациях, в зависимости от решаемых задач». Остальных деталей о начале поставок и предшествующих ему испытаниях вице-премьер не раскрыл.

В феврале 2017 года Борисов, который занимал тогда должность заместителя министра обороны, называл 2020 год как срок выпуска первого опытного образца новейшей российской зенитной ракетной системы. Однако уже 1 марта 2019-го начальник Военной академии воздушно-космической обороны генерал-лейтенант Владимир Ляпоров анонсировал передачу С-500 войскам уже в ближайшее время. Комплексы, уточнял он, к тому моменту уже осваивали учащиеся академии.