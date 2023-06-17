Уехавшую в Сирию стирать и готовить боевикам ИГ экстрадировали в Россию

Гатагажева, по версии следствия, в 2016 году уехала в Сирию, помогала там раненым боевикам, стирала и чинила одежду и за собственные деньги обеспечивала их оружием, сообщили в МВД

Фото: МВД России

В Россию из Ирака экстрадировали Лейлу Гатагажеву, которая, по версии следствия, в 2016 году уехала в Сирию и добровольно присоединилась к формированию в составе террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещено в России), сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Гатагажева оказывала помощь раненым боевикам, занималась стиркой и ремонтом их формы, приготовлением пищи, а также на собственные денежные средства обеспечивала их оружием», — сообщили в министерстве.

Там добавили, что женщину, переданную российской стороне в аэропорту Багдада по запросу Генпрокуратуры, экстрадировали из Ирака в сопровождении сотрудников национального центрального бюро Интерпола МВД, а также ФСИН.

В России Гатагажева обвиняется «в участии в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической».

Наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 20 лет за участие в деятельности террористической организации, запрещенной в России, предусмотрено п. 2 ст. 205.5 УК.

Минобороны объявило о разгроме ИГ в Сирии в 2017 году. ФСБ периодически сообщает о задержаниях в России отдельных сторонников и членов ячеек ИГ.