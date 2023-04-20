ФСБ задержала в Минеральных Водах планировавшего теракт сторонника ИГ

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ФСБ задержала сторонника группировки ИГ («Исламское государство», запрещенная в России террористическая организация), готовившего теракт в Ставропольском крае, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

«На территории Ставропольского края вскрыта и пресечена противоправная деятельность гражданина России — сторонника запрещенной террористической организации ИГИЛ, планировавшего по указанию зарубежных эмиссаров совершение террористического акта», — говорится в сообщении службы.

Мужчина собирался устроить теракт в многолюдном месте, его задержали в курортном городе Минеральные Воды. У него нашли компоненты и поражающие элементы для изготовления бомбы, а также средства «конспиративной связи» с террористами.

В октябре 2022 года в Ставропольском крае были задержаны четыре сторонника украинских радикалов, планировавшие совершить теракт на административном объекте региона. По данным ФСБ, они «являлись сторонниками идеологии украинских националистических организаций». 24 октября ФСБ сообщила о задержании членов ячейки ИГ, которые готовили теракт в здании городского отдела полиции в Пятигорске.