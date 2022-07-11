ФСБ сообщила о задержании 11 членов ячейки ИГ в Карачаево-Черкесии

Video

В Карачаево-Черкесии задержаны 11 россиян, которых ФСБ считает причастных к деятельности ячейки «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в России). Спецслужба сообщила, эти люди, предположительно, вовлекала жителей региона в террористическую деятельность.

Дома у задержанных нашли 10 единиц гражданского огнестрельного оружия, пистолет, обрез охотничьего ружья, три гранаты, боеприпасы и средства связи. Возбуждено уголовное дело о деятельности террористического сообщества и пропаганде терроризма.

Материал дополняется.