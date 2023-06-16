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Разрушение Каховской ГЭС ,  
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Число погибших после разрушения Каховской ГЭС выросло до 25

Сальдо: 25 человек погибли после разрушения Каховской ГЭС
Фото: Александр Клименко / Reuters
Фото: Александр Клименко / Reuters

Число погибших при наводнении после разрушения Каховской ГЭС выросло до 25 человек, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в интервью «РИА Новости» на ПМЭФ.

«На вчерашний день было пропавших без вести 17 человек. Пока что ни службы по ЧС, ни военные, которые активно участвуют в поисках, найти людей не могут», — добавил Сальдо.

Еще накануне врио главы региона сообщал о 18 погибших и 93 госпитализированных. С начала наводнения были эвакуированы 7,8 тыс. человек, рассказал он в своем телеграм-канале.

Затопление из-за частичного разрушения Каховской ГЭС. Фоторепортаж
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6 июня обрушилась плотина Каховской ГЭС, расположенная выше Херсона по течению Днепра (левый берег находится под контролем российских военных, правый — под контролем украинских). В результате были затоплены населенные пункты по обеим сторонам реки. Российские и украинские власти обвинили в случившемся друг друга.

Глава украинской Херсонской обладминистрации Александр Прокудин 13 июня сообщал, что десять человек погибли, 20 — пострадали, еще 42 — пропали без вести.

Число погибших после разрушения Каховской ГЭС выросло до 25
Число погибших после разрушения Каховской ГЭС выросло до 25

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Херсонская область Каховская ГЭС Владимир Сальдо наводнение
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