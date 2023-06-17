Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 июня
EUR ЦБ: 91,63 (+0,67) Инвестиции, 16 июн, 16:42 Курс доллара на 17 июня
USD ЦБ: 83,65 (-0,31) Инвестиции, 16 июн, 16:42
Умер организатор утечки секретных документов США о войне во Вьетнаме Политика, 00:58
Антонов и Трейси встретились в Вашингтоне Политика, 00:56
В Белгороде загорелась жилая высотка Общество, 00:47
В Севастополе возобновили электроснабжение после сбоя на подстанции Общество, 00:40
В Польше назвали причину задержания самолета с охраной президента ЮАР Политика, 00:07
Сейм Польши поддержал резолюцию о членстве Украины в НАТО Политика, 00:01
Мезальянс. Зачем США и Великобритания создают «экономическое НАТО» Pro, 00:00
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
«Просто унизительно». Реакция на возможные условия допуска россиян на ОИ Спорт, 00:00
Украинских пилотов научат летать на шведских истребителях Политика, 16 июн, 23:38
В офисе президента Чехии объяснили слова о «слежке» за россиянами в ЕС Политика, 16 июн, 23:31
Зеленский сообщил об участии Буданова в заседании военного кабинета Политика, 16 июн, 23:26
Пространство выбора: как найти квартиру для себя или инвестиций РБК и ПИК, 16 июн, 23:20
Стоимость восстановления района Сочи после разлива реки оценили в ₽1 млрд Общество, 16 июн, 22:56
Жители Севастополя остались без света из-за неполадок на подстанции Общество, 16 июн, 22:43
Общество ,  
0 

В Белгороде загорелась жилая высотка

Гладков: в Белгороде загорелась кровля жилого здания
Предварительно, возгорание произошло в котельной, которая находится на крыше здания, сообщил Гладков. Информацию о пострадавших и причине пожара он не уточнил. По данным Mash, горит пентхаус, который в 2019 году оценили в ₽45 млн

В Белгороде загорелась кровля жилого дома в районе Свято-Троицкого бульвара, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

«По предварительным данным, пожар возник в котельной, расположенной на крыше. На месте работают пожарные расчеты», — написал он в Telegram.

Причины возгорания не уточняются. Областное управление МЧС передавало, что сообщение о пожаре в здании на Свято-Троицком бульваре поступило в 23:56 16 июня.

Мэр Белгорода Валентин Демидов рассказал, что жителей дома эвакуировали. «Пожарные и спасатели обходят задымленные квартиры верхних этажей», — добавил он.

Как пишет телеграм-канал SHOT, пожар произошел в жилом комплексе «Славянский». По данным телеграм-канала Mash, горит «самая дорогая квартира» Центрального федерального округа — пентхаус, который в 2019 году оценили в 45 млн руб. Судя по опубликованным в соцсетях видео, пожар распространился на оба этажа квартиры.

С крыши падают обломки, рассказывают местные жители. По словам очевидцев, перед возгоранием они слышали «хлопок», пишет телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ».

Читайте на РБК Pro
Побьет ли нефть новый исторический рекорд и как это повлияет на акции
Страна восходящего e-com: что нужно знать о бизнесе в Киргизии
Как и зачем реанимируют pos-кредитование
15 лет трезвости: какие привычки помогли Эминему победить зависимость

Неделей ранее на крышу бизнес-центра в Белгороде упал беспилотник. После падения дрон загорелся, но детонации не произошло, уточнял Гладков. Никто не пострадал, а разрушения, которые причинил инцидент крыше и котельной, губернатор назвал незначительными и добавил, что осколки повредили два автомобиля.

В последние недели обстрелы Белгородской области участились. Гладков ежедневно докладывает о работе ПВО в регионе. Чаще всего ударам подвергается Шебекинский округ. В регионе действует бессрочный высокий уровень террористической опасности, а в октябре там ввели средний уровень реагирования.

Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Белгород Пожар Вячеслав Гладков
Материалы по теме
ВС России уничтожили обстреливающие Белгородскую область позиции ВСУ
Политика
В Белгородской области сбили беспилотник
Политика
Путин оценил действия срочников при атаках в Белгородской области
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter