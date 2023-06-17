В Белгороде загорелась жилая высотка

Предварительно, возгорание произошло в котельной, которая находится на крыше здания, сообщил Гладков. Информацию о пострадавших и причине пожара он не уточнил. По данным Mash, горит пентхаус, который в 2019 году оценили в ₽45 млн

В Белгороде загорелась кровля жилого дома в районе Свято-Троицкого бульвара, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

«По предварительным данным, пожар возник в котельной, расположенной на крыше. На месте работают пожарные расчеты», — написал он в Telegram.

Причины возгорания не уточняются. Областное управление МЧС передавало, что сообщение о пожаре в здании на Свято-Троицком бульваре поступило в 23:56 16 июня.

Мэр Белгорода Валентин Демидов рассказал, что жителей дома эвакуировали. «Пожарные и спасатели обходят задымленные квартиры верхних этажей», — добавил он.

Как пишет телеграм-канал SHOT, пожар произошел в жилом комплексе «Славянский». По данным телеграм-канала Mash, горит «самая дорогая квартира» Центрального федерального округа — пентхаус, который в 2019 году оценили в 45 млн руб. Судя по опубликованным в соцсетях видео, пожар распространился на оба этажа квартиры.

С крыши падают обломки, рассказывают местные жители. По словам очевидцев, перед возгоранием они слышали «хлопок», пишет телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ».

Неделей ранее на крышу бизнес-центра в Белгороде упал беспилотник. После падения дрон загорелся, но детонации не произошло, уточнял Гладков. Никто не пострадал, а разрушения, которые причинил инцидент крыше и котельной, губернатор назвал незначительными и добавил, что осколки повредили два автомобиля.

В последние недели обстрелы Белгородской области участились. Гладков ежедневно докладывает о работе ПВО в регионе. Чаще всего ударам подвергается Шебекинский округ. В регионе действует бессрочный высокий уровень террористической опасности, а в октябре там ввели средний уровень реагирования.