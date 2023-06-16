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В Белгородской области сбили беспилотник

Гладков: система ПВО сбила дрон на границе Белгородского района и Яковлевского округа
Вячеслав Гладков
Вячеслав Гладков (Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости)

Система ПВО сбила на границе Белгородского района и Яковлевского округа беспилотник самолетного типа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По предварительным данным, никто не пострадал.

После начала военной операции на Украине Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам и атакам дронов. В последние недели обстрелы Белгородской области участились. Чаще всего ударам подвергается Шебекинский городской округ, а 1 июня по нему было выпущено максимальное количество снарядов за весь период военной операции — 850.

15 июня к охране границы Белгородской области приступили бойцы чеченского батальона «Запад-Ахмат».

В Белгородской области сбили беспилотник
В Белгородской области сбили беспилотник

Теги
Персоны
Вячеслав Гладков Белгородская область ПВО беспилотники
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области

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