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ВОЗ сообщила о «научном прорыве» в лечении COVID-19

Британские медики представили результаты применения препарата дексаметазон для коронавирусных больных. Он на 30% снижает смертность среди тяжелых больных, которые подключены к аппаратам ИВЛ
Тедрос Гебрейесус
Тедрос Гебрейесус (Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости)

Результаты клинических испытаний стероидного препарата дексаметазона при лечении коронавирусной инфекции в Великобритании являются научным прорывом. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.

«Это первый препарат, который показал снижение смертности среди пациентов с COVID-19, которым требуется искусственная вентиляция легких и кислородная поддержка», — сказал Гебрейесус.

По предварительным данным, применение дексаметазона показало снижение смертности среди пациентов на ИВЛ на одну треть, а среди больных, находящихся на кислородной поддержке, на 20%.

«Поздравляю правительство Великобритании, Оксфордский университет, больницы и пациентов, которые внесли свой вклад в этот спасительный научный прорыв», — добавил директор ВОЗ.

Материал дополняется

Автор: Михаил Котляр
Теги: коронавирус, ВОЗ, Великобритания
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