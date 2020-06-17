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Пандемия коронавируса ,  
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Минобороны разрешили проверить вакцину от COVID на военных-добровольцах

Министерство обороны вместе с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи приступает к клиническим испытаниям отечественной вакцины от коронавируса. Об этом сообщает газета «Красная звезда».

Минздрав выдал ведомству разрешение на проведение исследований, согласовав группы добровольцев. Вакцинация добровольцев начнется сразу после прохождения ими двух недельной самоизоляции.

Ранее в июне министерство здравоохранения выдало разрешение на испытания двух вакцин от COVID-19. Препарат «Гам-КОВИД-Вак» будут тестировать в Главном военном клиническом госпитале имени академика Н.Н. Бурденко Министерства обороны. Вторая вакцина «Гам-КОВИД-Вак Лио» пройдет испытания в Первом Московском государственном медицинском университете имени И.М. Сеченова Министерства здравоохранения. В общей сложности препарат введут 78 участникам исследований, вакцины представляют из себя внутримышечные инъекции.

Минобороны анонсировало начало испытания вакцины от COVID в ближайшие дни
Общество
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В Минобороны сообщали, что после окончания 14-дневного карантина для добровольцев, вакцину испытают сначала на первой группе — это будет проверка переносимости и безопасности препарата.

По результатам этого исследований вакцинацию пройдет вторая группа добровольцев — на них ученые оценят эффективность инъекции и выработку антител к коронавирусу.

В испытаниях Минобороны участвуют 50 добровольцев — как военнослужащие, так и гражданские специалисты. Среди них есть и военные врачи. Возраст участников исследований - от 25 до 50 лет. Все они предварительно наблюдались у медиков и показали хорошее здоровье.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Минобороны, вакцина, коронавирус
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