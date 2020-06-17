Минобороны разрешили проверить вакцину от COVID на военных-добровольцах

Министерство обороны вместе с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи приступает к клиническим испытаниям отечественной вакцины от коронавируса. Об этом сообщает газета «Красная звезда».

Минздрав выдал ведомству разрешение на проведение исследований, согласовав группы добровольцев. Вакцинация добровольцев начнется сразу после прохождения ими двух недельной самоизоляции.

Ранее в июне министерство здравоохранения выдало разрешение на испытания двух вакцин от COVID-19. Препарат «Гам-КОВИД-Вак» будут тестировать в Главном военном клиническом госпитале имени академика Н.Н. Бурденко Министерства обороны. Вторая вакцина «Гам-КОВИД-Вак Лио» пройдет испытания в Первом Московском государственном медицинском университете имени И.М. Сеченова Министерства здравоохранения. В общей сложности препарат введут 78 участникам исследований, вакцины представляют из себя внутримышечные инъекции.

В Минобороны сообщали, что после окончания 14-дневного карантина для добровольцев, вакцину испытают сначала на первой группе — это будет проверка переносимости и безопасности препарата.