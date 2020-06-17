Счетная палата составила рейтинг ведомств по конкурентности закупок

Минобрнауки стало лидером среди ведомств по количеству конкурентных закупок, хуже всего с ними обстоит дело в ФМБА и Росгвардии. Среди регионов конкуренция сильнее всего в Липецкой области. Антирекорд поставили Татарстан и Чечня

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Счетная палата подготовила рейтинги по конкурентности госзакупок среди ведомств и регионов, они опубликованы на портале «Госрасходы».

Рейтинг рассчитывается на основе отношения числа конкурентных закупок (извещений) и сумм заключенных по ним контрактов к числу закупок (извещений) и сумм заключенных по ним контрактов. Этот показатель рассчитывался отдельно для каждого уровня конкурентности, который определялся исходя из числа участников закупок: четыре-шесть, семь-девять, десять и более участников. Индекс конкурентности закупок рассчитывался как среднее арифметическое от значений показателей конкурентности с 2014 по 2019 год.

По количеству конкурентных закупок лидером среди ведомств оказалось Минобрнауки. У министерства максимальный индекс конкурентности — 100. Вслед за ним идут Росздравнадзор, Росрыболовство, Росрезерв и Минюст. По сумме конкурентных закупок безусловным лидером оказалась Федеральная служба охраны (ФСО). Вслед за ней с сильным отставанием идут ФТС (таможня), Росрыболовство, Минюст и МВД.

Меньше всего конкурентных закупок оказалось у Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) (индекс 2,2 из 100), Росгвардии (3,94 из 100) и Росархива (4,21 из 100).

Среди регионов в рейтинге конкурентности лидирующие места занимают Липецкая, Мурманская и Ульяновская области. Ниже всего рейтинг конкурентности госзакупок в Татарстане, немногим лучше — в Чечне и Калмыкии.