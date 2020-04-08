СМИ узнали об увеличении втрое госзакупок без конкурса на фоне эпидемии

После разрешения проводить госзакупки, необходимые для борьбы с пандемией, вне конкурса их объем по сравнению с данными прошлого года утроился

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С начала года государство потратило на закупки без конкурсных процедур 17 млрд руб., основная часть из них — 14 млрд руб. — пришлась на март, после того как Минфин разрешил отступать от требований закона о госзакупках для срочного приобретения товаров и услуг, необходимых для борьбы с коронавирусом. Об этом пишут «Ведомости».

Всего же с начала года и до 6 апреля государство потратило на закупки товаров и услуг 1,8 трлн руб. В прошлом году объем закупок в безконкурсном режиме за тот же период составил 5 млрд руб.

Несколько единственных поставщиков назначило правительство. «Концерн радиоэлектронные технологии», входящий в госкорпорацию «Ростех», будет поставлять аппараты для искусственной вентиляции легких, Минпромторг уже получил 7,5 млрд руб. на закупку 5700 аппаратов. Холдинг «Швабе» (тоже входит в «Ростех») получил статус поставщика тепловизоров, бесконтактных термометров и установок по обеззараживанию воздуха. «Росхимзащита», которая также входит в «Ростех», стала федеральным оператором и отвечает за поставку масок, перчаток, халатов и пр. не только по госзаказу, но и для розничных продаж.

РБК обратился за комментарием в Минфин.