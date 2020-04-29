Минфин предложил разрешить неконкурентные госзакупки до конца 2020 года
Минфин внес в правительство проект постановления, в котором разрешается проводить закупки у единственного поставщика до конца 2020 года. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.
В соответствии с предложением министерства, неконкурентные закупки будут разрешены, если соблюдается несколько условий:
- Закупка определена протоколом заседания правительства, координационных и совещательных органов при премьер-министре, а также планом мероприятий, поддерживающих экономику в условиях пандемии
- Закупка нужна для того, чтобы исполнить решение Координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом
- Закупка осуществляется за счет средств резервных фондов правительства, исполнительных органов власти субъектов и муниципальных образований
В марте Минфин уже смягчал требования к госзакупкам из-за пандемии коронавируса. В своем письме министерство писало, что заказчик вправе осуществлять закупку у единственного поставщика «вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы». В том же письме ведомство признало, что распространение коронавирусной инфекции является обстоятельством непреодолимой силы.