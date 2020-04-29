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Минфин предложил разрешить неконкурентные госзакупки до конца 2020 года

Под упрощение условий подпадают закупки, необходимые для того, чтобы исполнить решения заседания правительства, Координационного совета по борьбе с коронавирусом, а также если они совершаются за счет средств резервных фондов

Минфин внес в правительство проект постановления, в котором разрешается проводить закупки у единственного поставщика до конца 2020 года. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.

В соответствии с предложением министерства, неконкурентные закупки будут разрешены, если соблюдается несколько условий:

  • Закупка определена протоколом заседания правительства, координационных и совещательных органов при премьер-министре, а также планом мероприятий, поддерживающих экономику в условиях пандемии
  • Закупка нужна для того, чтобы исполнить решение Координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом
  • Закупка осуществляется за счет средств резервных фондов правительства, исполнительных органов власти субъектов и муниципальных образований

Минфин предложил разрешить изменять госконтракты из-за коронавируса
Экономика
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

В марте Минфин уже смягчал требования к госзакупкам из-за пандемии коронавируса. В своем письме министерство писало, что заказчик вправе осуществлять закупку у единственного поставщика «вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы». В том же письме ведомство признало, что распространение коронавирусной инфекции является обстоятельством непреодолимой силы.

В конце марта Минфин предложил также разрешить изменять сроки и цены госконтрактов, если стороны не могут соблюсти сроки и условия исполнения контракта из-за распространения коронавируса.

После этого количество госзакупок без конкурса выросло в три раза. Так, с начала года и до 6 апреля государство потратило на закупки 1,8 трлн руб. против 5 млрд руб. в прошлом году за тот же период. Всего в 2020 году было потрачено на закупки у единственного поставщика 17 млрд руб. (данные на начало апреля), из них 14 млрд — в марте.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Мария Лисицына
Теги: коронавирус, Минфин, госзакупки
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