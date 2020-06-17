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Осужденного в США программиста Лисова депортируют в Россию

Россиянин Станислав Лисов, которого в прошлом году осудили в США по обвинению в сговоре с целью совершения хакерских атак, будет депортирован на родину. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, программиста доставили в аэропорт имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке, откуда он рейсом «Аэрофлота» отправится в Москву. Вылет рейса намечен на 02:20 мск 17 июня.

Лисова доставили в аэропорт из расположенного в штате Пенсильвания центра временного содержания лиц, подлежащих депортации. Его сопровождали два сотрудника иммиграционной службы США. За процессом депортации следили представители российского Генконсульства в Нью-Йорке, отмечает агентство.

«У меня с собой только российский паспорт, все остальное ждет дома. На родину возвращаюсь с радостью и трепетом в сердце, поэтому очень жду, когда самолет взлетит. Тогда уже точно буду свободен», — сказал Лисов.

Российские дипломаты сообщили ТАСС, что Лисова перевели из тюрьмы в штате Пенсильвания в центр подлежащих депортации лиц 10 июня. Слушания о его депортации проходили в режиме видеоконференции из-за временных ограничений, которые были введены в рамках борьбы с коронавирусом COVID-19.

Станислав Лисов был задержан в Испании в январе 2017 года на основании ордера Интерпола, выданного по запросу США. Его подозревали в причастности к разработке и распространению вредоносной программы NeverQuest, которая похищает данные клиентов банков, когда те вводят информацию при входе в онлайн-банки. Сумма похищенных средств с помощью полученных таким образом банковских данных оценивалась в несколько миллионов долларов. По обвинениям в «преступном сговоре с целью взлома компьютерных систем» и «преступном сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств общения» Лисову грозило до 35 лет тюрьмы. Его депортировали в США в январе 2018-го.

В феврале 2019 года россиянин признал вину по одному из двух пунктов обвинения, который касается сговора с целью кибератак. В ноябре прошлого года федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк приговорил Лисова к четырем годам тюремного заключения.

Автор: Михаил Юшков
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