Осужденного в США программиста Лисова депортируют в Россию

Россиянин Станислав Лисов, которого в прошлом году осудили в США по обвинению в сговоре с целью совершения хакерских атак, будет депортирован на родину. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, программиста доставили в аэропорт имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке, откуда он рейсом «Аэрофлота» отправится в Москву. Вылет рейса намечен на 02:20 мск 17 июня.

Лисова доставили в аэропорт из расположенного в штате Пенсильвания центра временного содержания лиц, подлежащих депортации. Его сопровождали два сотрудника иммиграционной службы США. За процессом депортации следили представители российского Генконсульства в Нью-Йорке, отмечает агентство.

«У меня с собой только российский паспорт, все остальное ждет дома. На родину возвращаюсь с радостью и трепетом в сердце, поэтому очень жду, когда самолет взлетит. Тогда уже точно буду свободен», — сказал Лисов.

Российские дипломаты сообщили ТАСС, что Лисова перевели из тюрьмы в штате Пенсильвания в центр подлежащих депортации лиц 10 июня. Слушания о его депортации проходили в режиме видеоконференции из-за временных ограничений, которые были введены в рамках борьбы с коронавирусом COVID-19.